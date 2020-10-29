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    İkinci el otomobil

    İkinci el araçta yeni fiyat oyunu

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010291043111951-ikinci-el-aracta-yeni-fiyat-oyunu/

    Aynı model ve markaya ait binlerce araç sahibinin üye olduğu sosyal medya gruplarına sızan fırsatçılar, tarih paylaşarak ilanda aracı olanların fiyatları artırması yönünde çağrıda bulunuyor. Araç sahiplerine yapılacak fiyat artışına ilişkin rakam da paylaşan fırsatçılar, fiyatlarda doğal bir artış yaşandığına ilişkin izlenim oluşturmaya çalışıyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan tedarik sıkıntısı ve döviz kurunun da etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar, ikinci el araç piyasasını da doğrudan etkiliyor.

    Yeni Şafak'ın haberine göre araç alacak çok sayıda kişi sıfır taraftaki rakamları görüp ikinci ele yönelince ister istemez fiyatlar da uçuşa geçiyor.

    120 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerek

    Öyle ki; sektör temsilcilerine göre neredeyse her gün değişen fiyatlar yüzünden bugün ikinci el araç alacak bir vatandaşın ayırması gereken ortalama bütçe en az 120 bin TL bandına çıkmış durumda.

    Oysa ki bu oran 6-7 ay öncesine kadar 70-80 bin TL aralığındaydı. Bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere fiyatlara gelen zam yüzde 80'e yaklaşmış durumda.

    Fiyatlara yapay müdahale

    Ancak ikinci elde fiyatların yükselmesinin tek nedeni şüphesiz sıfır araç tarafındaki tedarik sıkıntısı ve değişen döviz kurları değil. İkinci ele yönelik ortaya çıkan eğilimi daha büyük kar kapısına döndürmek isteyenler fiyatları da yapay olarak sürekli yukarı yönlü manipüle ediyor.

    Opsiyon yalanı ortaya çıktı

    Online kanallar üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da ‘Opsiyonlanmıştır’ yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıkmış, söz konusu ilanların sayısının da sadece bir ilan sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.

    'Fiyat artırımı için çağrıda bulunuyorlar'

    İlan sitelerindeki opsiyon yalanının ardından aynı marka ve modele ait araçlar üzerinden kurulan ve genellikle söz konusu araçlara yönelik bilgi alışverişinin yapıldığı sosyal medya ve Whatsapp gruplarına sızan fırsatçılar, paylaştıkları mesajlarla aracını satışa çıkarmış grup üyelerine fiyat artırmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

    Kasasına göre 20 bin TL'ye çıkıyor

    Paylaştıkları mesajlarda fiyat artışlarının yapılacağı tarihi de veren fırsatçılar, fiyatlardaki artışların doğru orantılı olması ve alıcıların kafasında söz konusu markaya ait ortalama bir fiyat oluşması için de yapılacak zamları kendileri belirliyor.

    Fırsatçıların fiyat yükseltmek için gruplarda paylaştığı mesajda model ve kasasına göre değişen artışların 10 ile 20 bin TL arasında olduğu görülüyor.

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