Komşusunu darp ettiği görüntülerle gündem olan ve tutuklanan Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sezai'nin toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan ve hakkında 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen şarkıcı Halil Sezai'nin yargılanmasına yarın başlanacak. Sezai, Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesin'de hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sezai ile komşusu Hüseyin Meriç arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtiliyor.

İddianamede, Halil Sezai'nin "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ne olmuştu?

Tuzla'da bir sitede bulunan 2 villada film çekimi yapan Halil Sezai ile yan villada yaşayan 66 yaşındaki Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül'de çıkan tartışmada darp edildiğini belirten Meriç, şikayetçi olmuştu. Kamera kayıtlarında Meriç'i darp ettiği görülen Halil Sezai önce gözaltına alınıp serbest bırakılmış, kamuoyunda oluşan tepkinin ardından yeniden gözaltına alınarak "silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ardından tutuklanan şarkıcı Halil Sezai ile ilgili iddianame tamamlanmış, Savcılık Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemişti.