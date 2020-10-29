Şarkıcı Berkay: 10 günde bir test yaptırıyoruz

Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, 10 günde bir koronavirüs testi yaptırdıklarını söyledi.

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, 10 günde bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdıklarını açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre hastaneden geldiklerini söyleyen Berkay Şahin, "Rutin kontrollerimiz vardı. Check-up yaptırdık. 10 günde bir koronavirüs testi yapıyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.