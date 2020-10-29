Diyanet: Kariye Camii'nin ibadete açılması ileri bir tarihe ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kariye Camii'nin ibadete açılmasının, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

30 Ekim'de ibadete açılması beklenen Kariye Camii ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."

İstanbul Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/LQblC88SB2 — Diyanet (@diyanetbasin) October 29, 2020

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