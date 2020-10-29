Türkiye gazetesi: 'Pierre Loti'nin ismi değişsin' çağrısına vatandaş kayıtsız kalmadı

Türkiye gazetesinde yer alan haberde, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın "Özellikle uzun yıllardır tartışılan, Aziz İstanbul’a ruhunu kazandıran Eyüp Sultan Hazretlerinin hemen yanı başındaki tepeye verilen Pierre Loti adı, hiç vakit kaybetmeden değiştirilmelidir" şeklindeki çağrısına vatandaşların kayıtsız kalmadığı ifade edildi.
'Yetkililerden ses yok! Vatandaş tabelasını koydu' başlıklı haberde şunlar kaydedildi:
- "Türkiye Yazarlar Birliği, Fransa'da Müslüman düşmanlığının artmasına tepki olarak Eyüpsultan'da Fransız yazar Pierre Loti'nin isminin değiştirilmesini talep etmişti. Gazetemizin gündeme taşıdığı çağrıya vatandaş kayıtsız kalmadı.
- Pierre Loti gibi eşcinsel bir yazarın isminin İstanbul'un manevi kalbi Eyüpsultan'da yaşatılmasının büyük ayıp olduğunu nitelendiren vatandaşlar, bu hatadan dönülmesini istedi. Yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak vatandaşlar 'İdris-i Bitlisi' yazılı uyarı işareti hazırlayarak yön tabelalarına yapıştırdı.
- 1934 yılına kadar tepenin adı ünlü İslam alimi İdris-i Bitlisi'sinin ismini taşıyordu. Fakat, o yıl 'Eyüpsultan'a geliyordu. Türk dostuydu' denilerek Pierre Loti'nin ismi verildi."
'Pierre Loti'nin yerine Ahmet Kabaklı'nın ismi verilmeli'
Bıyıklı, Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerilimin ardından dün Türkiye gazetesine bir demeç vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısına destek verdiğini belirten Bıyıklı, ardından şunları söylemişti:
- "Fransa bütün değerlerimize yönelik topyekun bir saldırı başlatmış durumda. Batı’nın içinde her zaman var olan İslam düşmanlığını dışa vurması kabul edilebilir bir durum değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüketim ürünlerine boykot çağrısı çok anlamlıdır. Bu vesileyle kültürel bir karşı duruş içine girmek gayet yerinde bir tavır olur.
- Özellikle uzun yıllardır tartışılan Aziz İstanbul’a ruhunu kazandıran Eyüp Sultan Hazretlerinin hemen yanı başındaki tepeye verilen Pierre Loti adı, hiç vakit kaybetmeden değiştirilmelidir. Onun yerine hemen orada ebedi istirahatgâhında yatmakta olan bu memleketimizin kültürüne tarihine edebiyatına hasılı bu milleti millet yapan bütün değerlere dost olan değerli edebiyatçı - yazar Ahmet Kabaklı’nın ismi verilmelidir.
- Beldeyi Tayyibe’nin hakim tepesine oryantalist bir Fransız’ın ismi değil milli yerli bir münevverin adı daha çok yakışır. Belediye Meclisi çekinmeden tarihi adımı atmalı ve vakit kaybetmeden tabelayı asmalıdır."
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