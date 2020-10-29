Türkiye gazetesi: 'Pierre Loti'nin ismi değişsin' çağrısına vatandaş kayıtsız kalmadı

Türkiye gazetesi, vatandaşların Pierre Loti'nin adının değiştirilmesi çağrısına vatandaşların kayıtsız kalmadığını ve yön tabelalarına 'İdris-i Tepesi' ismini yapıştırdığını belirtti.

Türkiye gazetesinde yer alan haberde, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın "Özellikle uzun yıllardır tartışılan, Aziz İstanbul’a ruhunu kazandıran Eyüp Sultan Hazretlerinin hemen yanı başındaki tepeye verilen Pierre Loti adı, hiç vakit kaybetmeden değiştirilmelidir" şeklindeki çağrısına vatandaşların kayıtsız kalmadığı ifade edildi.

'Yetkililerden ses yok! Vatandaş tabelasını koydu' başlıklı haberde şunlar kaydedildi:

"Türkiye Yazarlar Birliği, Fransa'da Müslüman düşmanlığının artmasına tepki olarak Eyüpsultan'da Fransız yazar Pierre Loti'nin isminin değiştirilmesini talep etmişti. Gazetemizin gündeme taşıdığı çağrıya vatandaş kayıtsız kalmadı.

Pierre Loti gibi eşcinsel bir yazarın isminin İstanbul'un manevi kalbi Eyüpsultan'da yaşatılmasının büyük ayıp olduğunu nitelendiren vatandaşlar, bu hatadan dönülmesini istedi. Yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak vatandaşlar 'İdris-i Bitlisi' yazılı uyarı işareti hazırlayarak yön tabelalarına yapıştırdı.

yazılı uyarı işareti hazırlayarak yön tabelalarına yapıştırdı. 1934 yılına kadar tepenin adı ünlü İslam alimi İdris-i Bitlisi'sinin ismini taşıyordu. Fakat, o yıl 'Eyüpsultan'a geliyordu. Türk dostuydu' denilerek Pierre Loti'nin ismi verildi."

'Pierre Loti'nin yerine Ahmet Kabaklı'nın ismi verilmeli'

Bıyıklı, Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerilimin ardından dün Türkiye gazetesine bir demeç vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısına destek verdiğini belirten Bıyıklı, ardından şunları söylemişti: