Beşiktaş'ta yeraltı elektrik kablolarında patlama

İstanbul Beşiktaş'ta Kadırgalar Caddesi'ndeki yer altı elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlama ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vodafone Park'ın yan tarafındaki Kadırgalar Caddesi'ndeki elektrik hattında meydana gelen patlama, yangına neden oldu. Patlama ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kablolardaki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Araç ve yaya trafiğine kapatılan yol, bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.