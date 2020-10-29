Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri fidanlara verildi

Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Palandöken Belediyesi tarafından 60 dönümlük kent ormanına 300 fidan dikimi yapıldı.

Çam fidanlarına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin yer aldığı plaketler asıldı. Etkinlikte konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, 60 dönüm arazide oluşturdukları kent ormanını yeşillendirerek, peyzaj çalışması yaptıklarını söyledi.

Erzurumluların nefes alabilecekleri bir mekan oluşturduklarını ifade eden Başkan Sunar, "Geçen yıl kent ormanına ağaç dikimi yaptık. Bu sene de ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Memleketimiz ve dünya zor günler geçiriyor, sağlık çalışanları ciddi problem yaşıyor. Diktiğimiz ağaçları koronavirüsle mücadelede kaybettiğimiz sağlık çalışanları adına dikmiş olacağız" dedi.

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, Belediyemiz personelinin katılımıyla, Salgın Sürecinde hayatlarını halka hizmete adayan sağlık personellerinin ismine Kent Ormanında 300 ağacı toprakla buluşturduk,Rahmet niyazında bulunduk.#cumhuriyetbayramı#sağlıkçalışanları@mehmetozhaseki pic.twitter.com/vLBn5nMSkn — Muhammet SUNAR (@AvMuhammetSunar) October 29, 2020

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