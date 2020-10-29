Ahmet Hakan, Edirne Belediye Başkanı Gürkan ile Alaattin Çakıcı arasındaki görüşmenin detaylarını anlattı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Alaattin Çakıcı arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak "Çakıcı’ya övgüler düzmemiş. Çakıcı’yla ideolojik akrabalık kurmamış. Çakıcı’ya kefil olmamış. Ne yapsaymış yani? 'Gelmek istiyorum' diyene 'Hayır, gelme' mi deseymiş?" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Alaattin Çakıcı arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkasını anlattı.

Sözlerine "Kıyamet kopuyor CHP’de... 'Vay efendim, nasıl olurmuş bu' falan. Hatta CHP yönetimi, soruşturma bile açmış bu ziyaret için" diye başlayan Hakan, devamında şunları kaydetti:

"Olayın aslı faslı şu:

Alaattin Çakıcı, 'Sizin bir Atatürk odanız varmış. Orada da kıymetli bir Atatürk büstü yer alıyormuş. Bunu görmek istiyorum' demiş Başkan Gürkan’a... O da 'Buyurun gelin' diye yanıt vermiş ve konuk etmiş Çakıcı’yı...

Çakıcı’ya övgüler düzmemiş. Çakıcı’yla ideolojik akrabalık kurmamış. Çakıcı’ya kefil olmamış. Ne yapsaymış yani? 'Gelmek istiyorum' diyene 'Hayır, gelme' mi deseymiş?

İsteyen kusura bakabilir, ben bu konuda Recep Gürkan’cıyım."