Antalya'da bir Rus turist koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'ndan RİA Novosti'ye yapılan açıklamada, bir Rus turistin yeni tip koronavirüs nedeniyle burada hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Antalya’daki Başkonsolosluğu'ndan bir yetkili RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, bir Rus turistin yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

Konsolosluk yetkilisi, ulusal makamlar ve sigorta şirketiyle beraber ölen kişinin cenazesinin ülkesine geri gönderilmesi için gerekli adımları attıkları bilgisini verdi.

Ayrıca yetkili, Rus turistin Antalya’daki tedavisi için yapılması gereken ödemenin, sigorta şirketi ve sigortalı kişi arasındaki sözleşme kapsamı dahilinde olduğu da belirtti.

Daha önce Rus basınında, bir Rus turistin Antalya’da koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdiğini haberi yer almıştı. Habere göre 60 yaşındaki turist Antalya’nın Side beldesine eylül ayı sonunda eşiyle birlikte tatile gelmiş, bir hafta sonra da Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.