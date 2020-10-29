Kalın'dan Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısına tepki: Terörün dini, dili, rengi yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Kalın, şunları kaydetti:
"Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz."
Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına baş sağlığı diliyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 29, 2020
Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz.
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