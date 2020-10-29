Kalın'dan Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısına tepki: Terörün dini, dili, rengi yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa'da Nice kentinde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.