Erdoğan: Ülkemizde en eski dönemlerden bugüne kadar tarihimizi yeniden kucaklayan bir nesil yetişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi kendi ecdadımıza düşman etmek için her türlü yolu denediler. Bu gayretler başarılı olamadı. Ülkemizde en eski dönemlerden bugüne kadar tarihimizi yeniden hatırlayan, yeniden kucaklayan bir nesil yetişiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele Sergisi'nin açılışında konuştu.

Sözlerine "Bundan bir asır önce İstiklal harbimizi veren cumhuriyetimizi kuran başta Mustafa Kemal ve tüm kahramanları şükranla yad ediyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülkemizin gelişmesi, büyümesi için ter dökmüş, katkıda bulunmuş herkesi şükranla anıyorum" diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti: