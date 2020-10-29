Moskova'daki Fransız elçiliği önünde Charlie Hebdo protestosu

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir grup Müslüman, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri nedeniyle son günlerde yoğun eleştiriler alan Fransız Charlie Hebdo dergisini protesto etmek için Fransız Büyükelçiliği önünde toplandı.

Rus basınında yer alan haberlere göre yaklaşık 20 kişilik bir grup, Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği önünde Charlie Hebdo'yu protesto etmek için izinsiz olarak toplandı.

Güvenlik güçlerinin izinsiz gösteriye müdahalesi sonrası göstericilerin büyük bölümü dağılırken elçilik binası önünde kalan birkaç Müslüman, Hz. Muhammed'in anısının korunması çağrılarının yer aldığı pankartlar açtı.

Прямо сейчас посольство Франции в Москве

Макрон допустил непростительную ошибку. Нельзя задевать чувств верующих людей! pic.twitter.com/gQHE0CsuLC — LeDi (@LeDi12190832) October 29, 2020

​Charlie Hebdo dergisi, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürle tepkileri üzerine çekmişti.