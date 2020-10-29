Moskova'daki Fransız elçiliği önünde Charlie Hebdo protestosu

Rus basınında yer alan haberlere göre yaklaşık 20 kişilik bir grup, Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği önünde Charlie Hebdo'yu protesto etmek için izinsiz olarak toplandı.
Güvenlik güçlerinin izinsiz gösteriye müdahalesi sonrası göstericilerin büyük bölümü dağılırken elçilik binası önünde kalan birkaç Müslüman, Hz. Muhammed'in anısının korunması çağrılarının yer aldığı pankartlar açtı.
Прямо сейчас посольство Франции в Москве— LeDi (@LeDi12190832) October 29, 2020
Макрон допустил непростительную ошибку. Нельзя задевать чувств верующих людей! pic.twitter.com/gQHE0CsuLC
Charlie Hebdo dergisi, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürle tepkileri üzerine çekmişti.
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