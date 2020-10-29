AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'nın Nice kentindeki bir kilise yakınlarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyla ilgili mesaj yayınladı. Çelik, "Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabında yayınladığı mesajda Fransa'nın Nice şehrindeki kilise yakınlarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı kınadı.

"Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir."

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz.

Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez.

Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir. @FranceenTurquie — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 29, 2020

​