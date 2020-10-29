Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 2319

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 2319 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 10 bin 99'a ulaştı. Bugün 134 bin 416 test yapıldı. Hastalığa yakalananların toplamı, bugün tanı konan 2319 kişiyle birlikte 370 bin 832 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1581 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 320 bin 762'ye yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1916, hastalarda zatürre oranının yüzde 5.0 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 50.8

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 67.1

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 33.4

Ortalama temaslı tespit süresi: 9 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.7

Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2020

​Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun" dedi.

Koca: Ağır hasta sayısı 1916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayızhttps://t.co/TQ8hrE9NAk pic.twitter.com/MSGzDfmYUQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 29, 2020

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