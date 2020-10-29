Yalova’da filyasyon ekibine sopalı saldırı

Yalova’da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte iki şahıs yol verme tartışması yaşadığı filyasyon ekibini takip edip motosikletle araçlarının önünü kesti. Bu sırada sağlık görevlilerine sopalarla saldıran zanlılar, ekip aracının sürücüsünü başından yaraladı.