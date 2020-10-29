İstanbul'da Atatürk hologramlı kutlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda, Atatürk hologramı vatandaşlarla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Belediye, Mustafa Kemal Atatürk'ün hologramını kentin farklı noktalarına yansıttı.

Ayrıca, Haliç Kongre Merkezi’nde 'Cumhuriyet Atatürk'tür' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden Nutuk okundu.​

Kutlamalar, 5 ayrı noktadan 12 kamera ve 3 drone ile canlı yayınlandı. Yayın, İmamoğlu, İBB ve İBB TV’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Haliç Su Perdesi’nde 'Cumhuriyet Cesarettir', İBB Saraçhane Binası’nda 'Cumhuriyet Mücadeledir', Bozdoğan Kemeri’nde 'Cumhuriyet Özgürlüktür' ve Kız Kulesi’nde 'Cumhuriyet Gelecektir' başlıklarında gerçekleştirilecek mapping gösterimleri, Yetkin Dikiciler’in sesinden dinlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinlikler kapsamında bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "Hepimiz Cumhuriyet’in eşit, özgür ve onurlu yurttaşlarıyız. Hepimiz tek tek ve birlikte bu ülkenin tek sahibiyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına umutla, gururla ve cesaretle yürüyoruz" dedi.

Hepimiz Cumhuriyet’in eşit, özgür ve onurlu yurttaşlarıyız. Hepimiz tek tek ve birlikte bu ülkenin tek sahibiyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına umutla, gururla ve cesaretle yürüyoruz. pic.twitter.com/kvcsNQ8Gum — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 29, 2020

​