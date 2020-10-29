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    Muharrem İnce

    İnce: Millet İttifakı'nın içindeyiz ama bir siyasi partinin yola çıkarken ittifakla yola çıkmamasını savunuyoruz

    © DHA
    Türkiye
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    CHP'li Muharrem İnce, "Ekibimiz; yarın herkes kendisini tanıtacak, saat 11'de basın toplantısı yapacağız" dedi. CHP'den ayrılması durumunda oyların bölüneceği eleştirilerine de değinen İnce, "Tabii ki Millet İttifakı'nın içindeyiz ama biz bir siyasi partinin yola çıkarken ittifakla yola çıkmamasını savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

    Memleket hareketini başlatan Muharrem İnce, yarın İstanbul'da hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıklayacağı toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

    © AA / Halil Sağırkaya
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    Muharrem İnce, “Ekibimiz; yarın herkes kendisini tanıtacak, saat 11’de burada basın toplantısı yapacağız. Arkadaşlarımın önemli bir bölümünü orada göreceksiniz. 3 arkadaşımız ailesinde Covid çıktığı için onlar kendilerinde olmasa da bizim ve kendi güvenlikleri için gelmediler. Ekibin yüzde 90’nıyla yarın basının karşısına çıkacağız. Arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar. Haksızlık olur arkadaşlarımıza, hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Hepsini birlikte öğreneceksiniz” dedi.

    "Oyların yüzde 70'lerde olması lazım"

    Muharrem İnce, manifestosu konusunda ise şunları söyledi;

    ''Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor, ekonomimiz alarm veriyor, döviz aldı başını gidiyor. İnsanlar, gençler işsiz, emekliler geçinemiyor. Türkiye’de iktidar sorunlara çare olamıyor. Ama bunun yanında da Türkiye’ye umut olamayan bir muhalefet var.

    Umutları yeşertemiyor, umutları yükseltemiyor. İnsanlara güven veremiyor. Böyle bir ortamda muhalefetin oylarının yüzde 70’lerde olması lazım. Oysa çok çok aşağılarda olduğunu hepimiz biliyoruz.

    Biz Türkiye’ye memleket hareketi olarak, bu memleketin eline taşın altına sokan evlatları olarak, rahatını bozan insanları olarak hep birlikte bir üçüncü yol, bir seçenek sunmak istiyoruz milletimize. Yarın açıklamamız ve kadromuzu tanıtacağız."

    "Millet İttifakı'nın içindeyiz ama..."

    CHP’den ayrılması ile durumunda oyların bölüneceği eleştirileri konusunda ise İnce, şunları söyledi:

    "Tabii ki Millet İttifakı'nın içindeyiz ama biz bir siyasi partinin yola çıkarken ittifakla yola çıkmamasını savunuyoruz. Kendi gücüne güvenmelidir, ‘Ben tek başıma 50+1 alacağım’ diye yola çıkmalıdır. İttifaklar ise seçime 2 ay kala yapılacak olan işlerdir.

    Seçim daha ortada yokken 2-3 yıl öncesinden ittifaklarla yola çıkarsanız kendi siyasi partinizin gücünü zayıflatırsınız. Kendine güvenmeyen bir yapının işidir bu. Kendine güvenen, öz güveni yüksek bir yapı ‘ben 50+1 alacağım’ diye çıkar.

    Biz üçüncü bir yol olarak ’50+1 ila yapılabilir bu iş’ diyoruz, bizim iddiamız bu. Seçime yakın, anketleri var, saha çalışması var, sokağı var, ittifaklar kurarsınız o ayrı mesele. Ama bugünden ittifakla yola çıkılmaz. O sonraki işlerdir.

    Yani Cumhuriyet Halk Partisi’ne de tavsiyem budur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şunu iddia etmelidir; biz tek başımıza 50+1’i alacağız. Bütün siyasi partiler böyle yola çıkmalıdır ki, hele hele ana muhalefet partisi CHP’nin temel işlevi olmalıdır bu. Zaten mantalite hatası buradan kaynaklanıyor."

    "Kimisi Azerbaycan’a tam destek olamıyor, kimisi ‘Atatürk’ diyemiyor"

    Şu anda Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıyor kararsızlar birinci parti Türkiye’de yüzde 36. Böyle bir şey olabilir mi? Demek insanlar umut bulamıyorlar bir yerde. Ana muhalefet partisinin oyları CHP’nin oyları, 40 yıldır bu partiye hizmet vermişim böyle bir ortamda CHP’nin oylarının yüzde 60’larda olması lazım, 60’ları geçmesi lazım.

    Ama böyle bir durum söz konusu değil ki. Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz. Hafta geçmiyor, ‘bu hafta yine ne çıkacak acaba’ diye bekliyoruz. Kimisi Azerbaycan’a tam destek olamıyor, kimisi ‘Atatürk’ diyemiyor. Gün geçmiyor bir başka şey olmasın.

    Türkiye’de yönetilmiyor, CHP’de yönetilmiyor ne yazık ki? Savuruluyor yani, iktidar da savruluyor, muhalefet de savruluyor. Biz Türkiye’ye bir üçüncü yol, üçüncü seçenek sunuyoruz. Türkiye bir anda kendisini seçimin ortasında bulabilir, sürüklenebilir seçime.

    "Sarıgül ile dirsek temasımız yok"

    İnce, parti kuracağı konuşulan eski CHP'li Mustafa Sarıgül konusunda ise, “Biz Memleket hareketi olarak, ben hariç arkadaşlarımın hemen hemen hepsi bir kamu görevinde, seçimle gelmiş bir kamu görevinde belediye başkanı, milletvekili, eski milletvekili değiller. Arkadaşlarım bu memlekete sevdalı, vatansever, yurtsever insanlar. Bizim hiçbir dirsek temasımız yoktur, kendisine de başarılar diliyorum” diye konuştu.

    İnce, Cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda ise, “Kısmet, bakalım” dedi.

    Etiketler:
    AK Parti, Millet İttifakı, CHP, Muharrem İnce
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