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    Canan Kaftancıoğlu: 29 Ekim törenini terk etmemin iki nedeni var

    © AA / Emin İleri
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki töreni terk etmesiyle ilgili olarak konuştu.

    Murat Taylan'ın sunduğu TELE1 Ana Haber Bülteni'ne bağlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirilen törende yaşananları aktaran CHP'li Kaftancıoğlu, tören alanından ayılmasının iki nedeni olduğunu söyledi.

    Birinci nedenin diğer siyasi partilerin çelenkleri dışarıda tutulurken AK Parti’nin çelenginin içeri alınması olduğunu belirten Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

    ‘‘Dün, 81 ilimizde olduğu gibi Taksim’de de resmi tören vardı. Ben de doğal olarak partim adına katılım gösterdim. Resmi törenlerde bugüne kadar valiliğin, genelkurmayın ve belediyelerin çelenkleri içeri alınıp siyasi partilerin çelenkleri dışarıda bekletiliyordu. Resmi törenden sonra ise siyasi partiler, çelenklerini koyuyorlardı. Ben, dün iki nedenle tepki gösterdim. Birincisi; Bütün siyasi parti çelenkleri tören alanı dışındayken AKP çelengi içeri alınmıştı. Bu durumu alanda görevli olan arkadaşlarımıza ifade ettim ve eşitlik gereği, diğerleri gibi AKP’nin çelenginin de dışarıda olması gerektiğini ya da hakkaniyet gereği bütün siyasi partilerin çelenginin içeride olması gerektiğini ifade ettim. Oradaki memur arkadaşlara aynen sizlere ifade ettiğim gibi durumu anlattım. Memur arkadaşlar da ‘‘Biz burada memuruz. Biz törenden sonra sizin çelenklerinizi içeri almakla görevliyiz. O çelenk başka bir yerden girmiştir’’ dediler. Ben de oradaki memur arkadaşlara çelengi alana sokan görevli kimse onunla görüşmek istediğimi söyledim. ‘‘Ya o çelengi dışarı çıkaracaksınız ya da bütün çelenkleri içeri alacaksınız’’ dediğimde genel bir tavır sergilediler. Yarın İstanbul Valiliği’ne ya da Emniyet Müdürlüğü’ne bu durumu aynı şekilde anlatan bir bilgilendirme ve gereğinin yapılması ile ilgili bir dilekçe vereceğim."

    "Cumhuriyet'in ilk yılları diktatörlüğe benzetildiği için ayrıldım"

    Açıklamasında tören alanını Erdoğan’ın mesajı okunduğu için değil; ayrıştırıcı bir siyasi söylem kullanıldığı için terk ettiğini söyleyen Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

    ‘‘Cumhuriyet Bayramı törenlerinde cumhurbaşkanının mesajı okunmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı’nda elbette cumhurbaşkanının mesajı okunur. Bir şeyi düzeltmeliyim ki, ben cumhurbaşkanının mesajı okunduğu için protokolden ayrılmadım. Herkes gibi okunan mesajı dinlemeye başladım. Mustafa Kemal Atatürk’e, yol arkadaşlarına ve cumhuriyetin 97. Yılı için yapılan kutlama mesajıyla ilgili hiçbir sıkıntı yoktu. Mesaj, gayet olması gerektiği gibiydi. Bu cümlelerden sonra, böylesi bir günde ayrıştırıcı bir dille cumhuriyetin ilk yıllarını neredeyse tek adam diktatörlüğüne benzeten siyasal söylemleri duymaya başlayınca o cümlelerin orada yerinin olmaması ve böylesi bir günde bu şekilde siyaset yapılmasının doğru olmadığını düşünerek mesajın siyasi içerikli kısmından tören alanından ayrıldım. Tahmin ediyorum bütün resmi törenlere gönderilen metin aynıdır. Orada cumhuriyetimizin 97. yılında 83 milyon olarak hep birlikte kutladığımız ve ortaklaştığımız bir günde bile bunun üzerinden siyaset yapılırsa eğer, ben de bir siyasetçi ve vatandaş olarak tavır koymayı bir gereklilik ve sorumluluk olarak görürüm."

    "Cumhuriyet'in 97. yılını yaraşır bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz"

    İl Başkanı Kaftancıoğlu, konuşmasının sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini ifade ederek, ‘‘Bugün İstanbul’da pandemi koşullarına uygun bir biçimde mahzun fakat coşkulu kutlamalarımız devam ediyor. 14 belediyemizde pandemiden dolayı kutlamaları araç konvoyuna çevirdik. Aynı şekilde pandemi gerçekliğini göz ardı etmeden ilçe belediyelerimizde yapılan gösteriler, konserler ve toplantılar var. Akşam 19:23’te bütün örgütümüzü ve vatandaşlarımızı evlerinden bayraklarını asmaya ve İstiklal Marşı’nı söylemeye davet ediyorum. Şu anda bir toplantıdan çıktım ve alandayım. Bu akşam Kadıköy Belediyemizin tarihi araçlarla turları olacak. Aynı şekilde kimi ilçelerimizde fener alayları iptal edilip aynı araç konvoyları düzenlenecek. Biz bu salgına rağmen İstanbul’da cumhuriyetimizin 97. yılını olabildiğince coşkulu ve yakışır şekilde kutlamaya devam ediyoruz’’ dedi.

    Etiketler:
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim, AK Parti, CHP, Canan Kaftancıoğlu
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