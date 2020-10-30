'Mesih' olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı: Benim de karikatürlerimi yapıyorlar, ben tepki göstermiyorum

Fransa'da Hz.Muhammed karikatürlerinin yayınlamasıyla ilgili yorumda bulunan Mezarcı, "Peygamber karikatürüne izin verdi diye, Avrupaya savaş ilan edercesine tepki göstermek, peygamber sevgisi değil, siyasî provokasyondur" dedi

Fransız Charlie Hebdo karikatür dergisinin Hz.Muhammed ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karikatürlerini yayınlaması sonrası başta Türkiye olmak üzere birçok İslam ülkesinden Fransa'ya karşı tepkiler yükselmişti.

Söz konusu karikatürlerle ilgili tepkiler gelmeye devam ederken, Independent Türkçe'nin haberine göre kendisini “İsla Mesih” ilan eden Refah Partisi İstanbul Eski Milletvekili Hasan Mezarcı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mezarcı, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben ki Îsâ Mesih'im, karikatürlerimin yapılmasına tepki göstermiyorum. Alenen hakaret içerenlere yasal çerçevede tepki gösterebilirsiniz diyorum. Peygamber karikatürüne izin verdi diye, Avrupaya savaş ilan edercesine tepki göstermek, peygamber sevgisi değil, siyasî provokasyondur" ifadelerini kullandı.

Ben ki Îsâ Mesih'im, karikatürlerimin yapılmasına tepki göstermiyorum. Alenen hakaret içerenlere yasal çerçevede tepki gösterebilirsiniz diyorum.

Peygamber karikatürüne izin verdi diye, Avrupaya savaş ilan edercesine tepki göstermek, peygamber sevgisi değil, siyasî provokasyondur pic.twitter.com/DqOiOfFkpX — Mesih İsa (Hasan Mezarcı) (@hasanmez18) October 29, 2020

Mezarcı başka bir paylaşımında ise, "Avrupa'da yalnız Muhammed'in değil, İsa- Mesih'in de karikatürleri yayınlanıyor. Hakaret içeren karikatürlere tepki göstermek, doğal ve yasal bir haktır. Peygamber karikatürlerini, dinler arası çatışmaya döndürmek, hilal-haç kavgasına alet etmek; dindarlık değil, din sömürüsüdür" dedi.