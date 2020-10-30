Dilay Kemer'in ailesi, kızlarının vefat haberini sosyal medyadan verdi.
Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda 'Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik' denildi.
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Bir süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti.
Dilay Kemer'in ailesi, kızlarının vefat haberini sosyal medyadan verdi.
Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda 'Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik' denildi.
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