Meteoroloji'den İstanbul ve 10 il için sarı kodlu uyarı

Bugün öğleden sonra 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Yağışın İstanbul'un tüm ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri için bugün kuvvetli yağış bekliyor.

Kuvvetli yağışın öğle saatlerinden itibaren; Antalya, Bilecik, Bursa, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce'de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Tüm İstanbul'un etkileneceği yağışın özellikle Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliği de kentte beklenen yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle İstanbullulara dikkatli olmaları konusunda çağrı yaptı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; yarın sağanak, yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

☔ İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

yarın (30 Ekim Cuma) sağanak, yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



📎🔍 https://t.co/xFlzcswNHP pic.twitter.com/pttoUZEUmH — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 29, 2020

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