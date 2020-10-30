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    Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

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    Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti.

    Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 

    Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

    Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

    Hastaneden açıklama

    Yılmaz'ın bir süredir tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nin başhekimi Uzm. Dr. Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

    "Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun."

    1947 doğumlu Mesut Yılmaz, 1991-1999 yılları arasında 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve farklı bakanlık görevlerinde bulunmuştu. Yılmaz 11 yıl boyunca Anavatan Partisi Genel Başkanı görevini üstlenmişti.

    Mesut Yılmaz kimdir? 

    6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğan Ahmet Mesut Yılmaz, ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.

    1983 yılının mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimde Rize milletvekili seçildi. Birinci Turgut Özal hükümetinde Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na atandı ve hükümet sözcülüğü yaptı. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye-Federal Almanya ve Türkiye-Yugoslavya ekonomi karma komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü. 

    29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize milletvekili seçildi. İkinci Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na atandı. 1988 yılından sonra Avrupa Demokrasi Birliği genel başkan yardımcılığı yaptı. Yılmaz, Akbulut Hükümeti'nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.

    ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu.

    Eski başbakan Mesut Yılmaz, 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yaptı. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlendi. 

    30 Temmuz 2000'de ANAP Genel Başkanı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yılmaz, Şile'ye giderken yolda vatandaşları selamlarken.
    © AA / Erhan Sevenler
    30 Temmuz 2000'de ANAP Genel Başkanı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yılmaz, Şile'ye giderken yolda vatandaşları selamlarken.

    1995 Türkiye genel seçimlerinin ardından kurulan koalisyon hükümetinde tekrar başbakan olarak görevlendirildi. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı.

    2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Partisi 2002 Türkiye genel seçimlerinde Meclis'e giremeyince istifa etti. 2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girdi.

    Toplamda 5 dönem milletvekilliği, 5 dönem bakanlık, 3 dönem Başbakanlık yaptı. 

    15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam eden Yılmaz, 2004 yılında Yüce Divan’da yargılandı. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan’da yargılanan ilk başbakan oldu.

    2017'de oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, İstanbul Beykoz'daki evinde ölü bulundu.

    2020 seçimlerinde bağımsız Rize Milletvekili olarak Meclis'e girdi. 

    Etiketler:
    Mehmet Yavuz Yılmaz, Turgut Özal, ANAP, Başbakan, Vefat, Mesut Yılmaz
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