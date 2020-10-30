Habertürk yazarı Yılman: PCR testini pozitiften negatife çevirebilen bir şebeke var

Yılman, bugünkü 'Çıkıştaki koronavirüs testinde büyük skandal' başlıklı köşe yazısında, Türkiye'de test sonucunu pozitiften negatife çevirebilen bir şebekenin olduğunu aktardı. "Bu iş bayağı bayağı bir sektör olmuş İstanbul’da" diyen Yılman, paylaştığı belgelerde hastane ismini hukuki mecburiyetten dolayı veremediğini söyledi. Yılman, "Yetkililerin tarafıma ulaşması halinde hem elimdeki belgeleri hem de başka bildiklerimi seve seve aktaracağımı da not olarak ekliyorum" dedi.

"Sonucunuz pozitif olsa bile önemi yok çünkü ekstra bir efor sarf ederek testinizi negatife çevirecek bir organizasyon kurulmuş. Bu skandalı ispat eden iki test sonucu elimde. Bu belgeleri paylaşıyorum. Ancak skandalın boyutunun bundan çok daha fazla olduğuna da dikkatinize çekiyorum" diyen Yılman şu örneği paylaştı:

"Sarah Alqoobaa adlı Kuveytli, Ekim ayının 15’inde Ataköy’de bir hastaneye saat 06.00'da PCR için numune veriyor. Sonuç 23.47'de “pozitif” olarak sisteme yükleniyor. Ancak biletinin yanmasına razı gelmeyen, yani her ne olursa olsun ülkesine dönmek isteyen Covid-19 pozitif hasta için devreye giriliyor. Ertesi günü, yani 16 Ekim’de bir başka hastaneye saat 14.22'de müracaat yapılıyor ve numune veriliyor. Ancak normalde en az 8 saatte sonuç alınabilen PCR testinin negatif olan sonucu yaklaşık 40 dakika sonra hastaya İngilizce olarak teslim ediliyor.

Ve o hasta, yani Sarah Alqoobaa adlı yabancı ertesi günü yani 17’sinde Jazere Airways’e ait uçakla ülkesine dönüyor.

Tasavvur bile edemiyorsunuz bu olanı biteni. Ama gerçek.Dün tüm gün bunu araştırdım. Hatta uçup uçmadıklarından emin olmak için bayağı çabaladım. Çünkü nihayetinde emin olmadan uçtu demek yanlış olurdu. Ama öğrendim ki kaynaklarımdan… Uçmuşlar.

Denilene göre bu iş bayağı bayağı bir sektör olmuş İstanbul’da. Şimdi top ilgili bakanlıklarda. Üç kuruş daha fazla kazanmak adına adeta simsarlık yapıp testleri pozitiften negatife çevirten işgüzarlardan ve hastanelerden hesap sorma vakti onlarda artık. Müracaat edenlerin PCR testi sonucuna 40 dakikadan daha az zamanda negatif sonucu yazan hastanenin adını hukuki mecburiyetlerden dolayı burada gizliyorum. Ancak yetkililerin tarafıma ulaşması halinde hem elimdeki belgeleri hem de başka bildiklerimi seve seve aktaracağımı da not olarak ekliyorum."

© Fotoğraf : Habertürk/Sevilay Yılman Sarah Alqoobaa PCR test sonucu