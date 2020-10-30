Kayıt
12:22 30 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    metrobüs - metrobüs yoğunluğu

    İstanbullular en çok ulaşımdan şikayet etti

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 70
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104029/66/1040296691_0:47:1200:722_1200x675_80_0_0_31edb2573e74c112036b5590bade0cd7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010301043121156-istanbullular-en-cok-ulasimdan-sikayet-etti/

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya eylül ayında iletilen 1 milyon 2 bin 838 başvuruda ulaşımla ilgili şikayetler ilk sırada yer aldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi verilerine göre vatandaşlar, en çok ulaşımla ilgili şikayette bulundu.

    İBB'den yapılan açıklamaya göre, Beyaz Masa'ya eylül ayında toplam 1 milyon 2 bin 838 başvuru yapıldı. Başvurular bir önceki aya göre yüzde 12.5 arttı.

    Bilgi istemi, talep ve şikayetlerden oluşan başvuruların yüzde 14.3'ü İGDAŞ, yüzde 26,sı İSKİ ile ilgili oldu.

    Beyaz Masa'ya 80 bin 30 şikayet, 84 bin 467 talep başvurusu yapıldı. Ağustos ayında, yüzde 15.8 olan şikayetler eylül ayında yüzde 13.4'e geriledi. Ağustos ayında yüzde 13.9 olan talep başvurusu eylülde yüzde 14.1'e yükseldi.

    Bilgi istemi başvurularının yüzde 97.9'una, şikayet başvurularının yüzde 4.2'sine, talep başvurularının ise yüzde 23.8'ine aynı gün içerisinde karşılık verildi. Anlık çözüm dışında kalan başvurularda ortalama çözüm süresi bilgi isteminde 11.3, şikayet başvurularında 3.6, talep başvurularında ise 6 gün olarak tespit edildi.

    En fazla şikayet Fatih ve Kadıköy'de

    Şikayetlerin yüzde 52.4'ü ulaşım, yüzde 31.6'sı kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde yüzde 43.1 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırayı aldı. Tüm şikayetler içerisinde ulaşımın toplam payı yüzde 43.6 olarak ölçüldü.

    Toplam şikayetlerin ilçe dağılımına göre ise Fatih yüzde 5.46 ve Kadıköy yüzde 5.04 ile ilk sıralarda yer aldı.

    Talep başvurularında ise yüzde 6.89 Esenyurt, yüzde 4.61 ile Bahçelievler, yüzde 4.59 Küçükçekmece, ilk sıralarda yer aldı.

    İGDAŞ ile ilgili şikayetlerin ilçe dağılımında, Esenyurt, Pendik ve Küçükçekmece ilk sıralarda yer alırken İSKİ ile ilgili şikayetlerde ise Ümraniye, Esenyurt ve Pendik öne çıktı.

    İlgili konular:

    Soylu: 2021 yılı içerisinde tüm İstanbulluların katılacağı bir afet tatbikatı yapılacak
    Üç projeden görseller paylaşıldı: Taksim Meydanı’nın yeni yüzünü İstanbullular belirleyecek
    Etiketler:
    Toplu taşıma, Ulaşım, Kadıköy, Fatih, Başvuru, Beyaz Masa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada amatörler arasında Yılın Derin Perspektif Fotoğrafçısı Ödülüne layık görülen Türk fotoğrafçı F. Dilek Uyar'ın In Epicenter of Covid 19 (Kovid-19'un Merkez Üssünde) isimli çalışması
    2020 Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
    Karikatür
    ABD rekor sayıda az sığınmacı alacak
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet