Charlie Hebdo karikatürünü 'alçaklık' olarak değerlendiren Özdemiroğlu: Mizah yüksek zeka ister

Mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu, "Charlie Hebdo'nun karikatürü provokasyondur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaseten farklı düşünüyor olabilirim ama o bizim cumhurbaşkanımız ve benim de din kardeşimdir. Bu aşağılık bir saldırıdır. Mizah, yüksek zeka ister. Hakaret ve küfür olmasın diye mizah vardır. Charlie Hebdo'nun yaptığı iğrençliktir" dedi.

Fransız Charlie Hebdo karikatür dergisinin Hz. Muhammed karikatürü yayımlaması ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesi dünya çapında tartışılmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu, Charlie Hebdo'nun karikatürünü 'provakosyon' olarak nitelendirdi ve "Küfür ve hakaret içeren bu karikatürün düşünce ve ifade özgürlüğü ile alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

Charlie Hebdo'nun karikatürünü 'alçaklık' olarak değerlendiren Özdemiroğlu, "Böyle mizah anlayışına yazıklar olsun" dedi. Ülkemizi temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılanın çok büyük saygısızlık olduğunu belirten Özdemiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yarın Atatürk'e aynı saygısızlığı yapar bunlar. Charlie Hebdo'nun bu karikatürü tamamen provokasyondur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaseten farklı düşünüyor olabilirim ama o bizim cumhurbaşkanımız ve benim de din kardeşimdir. Bu aşağılık bir saldırıdır. Mizah, yüksek zeka ister. Hakaret ve küfür olmasın diye mizah vardır. Charlie Hebdo'nun yaptığı iğrençliktir. İslamiyet'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan bu terbiyesizlik kanımı dondurdu. Batı kamuoyunda İslamiyet'i terörizmle eş değerde göstermek istiyorlar. Oysa İslam barış dinidir. Biz çocuklarına İsa, Musa adını veren bir halkız. Kutsal duygulara saldırmak çiğ zihinlerin işidir.

Bunlar Ebu Leheb gibi sığ zihinler. Macron bu karikatürü ifade özgürlüğü gibi göstermeye çalıştı ama asla böyle değil. Küfür ve hakaret içeren bu karikatürün düşünce ve ifade özgürlüğü ile alakası yoktur. Macron değil Micron. Macron'un yaptığı açıklama Fransa'nın tipik kibirli, yukardan bakma tavrını yansıtıyor. Fransa yüzyıl önce nasıl bizi işgale geldiyse, bugün de aynı zihindeler. Bu topraklar Sütçü İmam, Karayılan, Şahin Bey gibi direnişçilerin topraklarıdır. Bir tarafımız Nazım Hikmet, diğer tarafımız Mehmet Akif'tir. Biz halk olarak Fransa gibi emperyalistlerin hayasızca akınına karşı hep dik durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Görüyoruz ki, 21'inci yüzyılda Haçlı Seferleri devam etmektedir. Biz, yiğitçe ülkemizi, toprağımızı ve şerefimizi savunmaya devam edeceğiz."