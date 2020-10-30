Muharrem İnce ekibini ve hedefini açıkladı

'Memleket Hareketi' başlatan CHP'li Muharrem İnce, yol haritasını ve birlikte hareket ettiği isimleri açıkladı.

Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında başlattığı siyasi hareketin hedefleriyle ilgili bilgi verdi. İnce çalışma arkadaşlarının isimlerini de ilk kez açıkladı.

Memleket Hareketi olarak bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Yarın saat 11.00’de İstanbul Bakırköy’deki Polat Otelde basın toplantımızı gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/PwgpY7qSNZ — Muharrem İNCE (@vekilince) October 29, 2020

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Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre parti kuruluşunu yılbaşında açıklayacaklarını söyleyen İnce'nin açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

'Güvenilir vergi istiyoruz'

Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla top yekün müdahale istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.

'Hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz'

Bir ekmek bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz. Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşce yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz.

'Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz'

Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz. Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.

Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programızla birlikte, karşınızda olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.

'CHP de AKP de MHP de iktidar olsa...'

Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çok büyük yanlışlar yapıldı. Geneleksel dış politika terk edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan parti genel merkezine alındı. CHP de AKP de MHP de iktidar olsa, kim olursa olsun Türkiye'nin dış politikası değişmezdi. AKP o kadar yanlışlıklar yaptı ki, devletten devlete ilişki kurmak yerine oradaki partilerle iş tuttular. Sonunda geldiğimiz noktada, 5 milyon mülteci ile topraklarımız tanıştı, yalnızlaştık.

İnce'nin açıkladığı kurucular kurulu:

Ahmet Özalp, siyaset bilimi profesörü.

Ali Rıza Büyükuslu, işletme profesörü eski rektör.

Ali Tunçcan, uçak mühendisi.

Alper Karaoğlan, tıp profesörü.

Ayber Yağız, endüstriyel tasarımcı.

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, avukat.

Aykut Demiray, bankacı.

Barış Tuzlumbay, tıp profesörü.

Berk Hacıgüzeller, finansal danışman.

Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci.

Bilin Neyaptı, iktisat doçenti.

Burak Hasar, diş hekimi.

Cüneyt Oğuz, yatırım bankacısı iş insanı.

Çiğdem Bayraktar Ör, yazar yayıncı.

Ebru Arıkan, iş insanı eğitimci.

Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci.

Gürbüz Evren, kalkınma uzmanı.

Hüseyin Baraner, turizmci.

Hüseyin Ercüment Değer, avukat.

İlhan Düzyürek, yönetici.

İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici.

İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti.

Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı.

Mert Ünlü, ihracatçı.

Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı.

Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi.

Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili

Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı.

Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi.

Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici.

Serkan Yahşi, inşaat mühendisi.

Serkan Ufuk Akgün, sanayici.

Sibel Aracı, psikiyatrist.

Tolga Yüce, oyuncu yönetmen yapımcı.

Yağız Elver, akademisyen.

Zeynep Hazal Tulgar, üniversite öğrencisi.