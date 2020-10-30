Kopenhag kriterleri raporu ilk kez Türkçe'ye çevrilmedi, CHP'den tepki geldi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun 1998 yılından bu yana her yıl yayımladığı Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum raporunu, ilk kez bu yıl Türkçe’ye çevirmedi. Bakanlığın sitesinde İngilizce yayınlanan rapora CHP'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun 1998 yılından bu yana her yıl yayımladığı Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum raporunu, ilk kez bu yıl Türkçe’ye çevrilmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı. Özdemir, "Türkiye 2020 Raporu, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı internet sayfasında ilk kez ‘Türkiye 2020 Raporu (İngilizce)’ olarak yayınlanmıştır. Raporun Türkçe çevirisine tüm yurttaşlarımızın erişimine açılmamasının gerekçesi nedir?" diye sordu.

'Gerileme sözü giderek artıyor'

Özdemir, “gerileme/ kötüleşme/ backsliding” kelimesinin 2013’de 0, 2014’de 1, 2015’de 5, 2016’da 14, 2018’de 24, 2019’da 29 ve son açıklanan 2020’de 26 kez geçtiğini söyledi. Özdemir, "Bu veri, on sekiz yıldır ülkeyi tek başına ve son iki yıldır da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yöneten bir iktidarın ülkemizi başta Kopenhag siyasi kriterleri olmak üzere üyelik müzakerelerinden, üyelik perspektifinden ve AB standartlarından uzaklaştırdığını açıkça ortaya koymaktadır. Raporun Türkçe çevirisinin yapılmamış ve yayınlanmamış olması, ciddi gerilemelere ilişkin tespit ve uyarıların yurttaşlarımızın erişiminden uzak tutulmak istendiği gibi bir iddiayı ortaya çıkmaktadır" ifadesini kullandı.

CHP’li Özdemir’in önergesinde yer alan sorular şöyle: