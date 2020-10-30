Kayıt
15:27 30 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Recep Tayyip Erdoğan - Uğur Işılak

    Habertürk yazarı Par: Erdoğan'ın yakın çevresine 'Uğur Işılak'ın şarkısını dinlerse ne düşünür, kızar mı?' diye sordum

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 32
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103846/06/1038460662_0:0:1280:720_1200x675_80_0_0_7f7603bc933960a815c2005174e8a957.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010301043122265-haberturk-yazari-par-erdoganin-yakin-cevresine-ugur-isilakin-sarkisini-dinlerse-ne-dusunur-kizar-mi/

    Habertürk yazarı Kübra Par, Uğur Işılak'ın 'Öz Eleştiri' şarkısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresiyle konuştuğunu aktardı. Buna göre Par'ın konuştuğu isimler, soruya "Işılak’ın ne söylediğine değil, nereden konuştuğuna, nerede durduğuna bakar ve pek kızmaz" yanıtını verdi.

    Habertürk yazarı Kübra Par, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Uğur Işılak'ın mart ayında çıkardığı ancak sosyal medyada dün gündem olan 'Öz Eleştiri' isimli şarkısıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

    Sözlerine "7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili seçilen ama Meclis’te uyuyakalınca bu macerası 1 Kasım seçimlerinde hızla sona eren Uğur Işılak 'Öz Eleştiri' adında bir şarkı bestelemiş" diye başlayan Par, şöyle devam etti:

    "Aslında yeni değil, mart ayında çıkarmış ama dün sosyal medyada paylaşılınca birden gündem oldu.

    Sözleri ilginç. Siyasetin geldiği noktadan, vizyonsuzluktan, hamasetten, sıkışınca dinin siyasete alet edilmesinden, ibadetlerin reklam aracına dönüşmesinden, kibirden, vefasızlıktan yakınıyor Işılak.

    Şarkının sözlerini duyan herkes 'Işılak iktidarı eleştiriyor, demek ki muhalif olmuş' diye düşündü doğal olarak.

    Ama kendisi öyle olmadığını ima etti. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selamlaştıkları bir fotoğrafı koyarak 'Bilinsin ki, hem sözümün hem davamın arkasındayım' diye yazdı ve şarkıyı paylaştı.

    Özetle muhalefete geçmediğini ama 'içeriden eleştiri' yaptığını söylemiş oldu.

    Aslında bu şarkıdaki sözler AK Partililerin kendi aralarında fısıltıyla birbirlerine sıklıkla söyledikleri şeyler. Fakat böyle uluorta söylenmesi hoş karşılanır mı? Bu şarkıdan dolayı Işılak’ın üstü çizilir mi? Hain damgası yer mi?

    Merak edip Cumhurbaşkanı’nın yakın çevresini yokladım. 'Dinlese ne düşünür? Işılak’a kızar mı?' diye sordum.

    'Cumhurbaşkanı böyle durumlarda eleştiriden ziyade söyleyenin son tahlilde karşıt bir pozisyon alıp almadığına dikkat ediyor. Mesela Bülent Arınç da çok eleştirdi ama şu an istişare kurulu üyesi çünkü açıkça karşı kampa geçmedi. Işılak’ın da ne söylediğine değil, nereden konuştuğuna, nerede durduğuna bakar ve pek kızmaz' dediler.

    Kısacası aynı sözleri Uğur Işılak değil de mahalleden ayrılmış ya da ayrılma yolunda biri söylese tepki başka olurdu.

    Muhtemelen o da bunu bildiği için Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak tarafını belli etmek istedi."

    Etiketler:
    Özeleştiri, Dombra, Uğur Işılak, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Habertürk gazetesi, Habertürk TV
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada amatörler arasında Yılın Derin Perspektif Fotoğrafçısı Ödülüne layık görülen Türk fotoğrafçı F. Dilek Uyar'ın In Epicenter of Covid 19 (Kovid-19'un Merkez Üssünde) isimli çalışması
    2020 Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
    Karikatür
    ABD rekor sayıda az sığınmacı alacak
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet