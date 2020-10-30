Habertürk yazarı Par: Erdoğan'ın yakın çevresine 'Uğur Işılak'ın şarkısını dinlerse ne düşünür, kızar mı?' diye sordum

Habertürk yazarı Kübra Par, Uğur Işılak'ın 'Öz Eleştiri' şarkısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresiyle konuştuğunu aktardı. Buna göre Par'ın konuştuğu isimler, soruya "Işılak’ın ne söylediğine değil, nereden konuştuğuna, nerede durduğuna bakar ve pek kızmaz" yanıtını verdi.

Habertürk yazarı Kübra Par, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Uğur Işılak'ın mart ayında çıkardığı ancak sosyal medyada dün gündem olan 'Öz Eleştiri' isimli şarkısıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine "7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili seçilen ama Meclis’te uyuyakalınca bu macerası 1 Kasım seçimlerinde hızla sona eren Uğur Işılak 'Öz Eleştiri' adında bir şarkı bestelemiş" diye başlayan Par, şöyle devam etti:

"Aslında yeni değil, mart ayında çıkarmış ama dün sosyal medyada paylaşılınca birden gündem oldu.

Sözleri ilginç. Siyasetin geldiği noktadan, vizyonsuzluktan, hamasetten, sıkışınca dinin siyasete alet edilmesinden, ibadetlerin reklam aracına dönüşmesinden, kibirden, vefasızlıktan yakınıyor Işılak.

Şarkının sözlerini duyan herkes 'Işılak iktidarı eleştiriyor, demek ki muhalif olmuş' diye düşündü doğal olarak.

Ama kendisi öyle olmadığını ima etti. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selamlaştıkları bir fotoğrafı koyarak 'Bilinsin ki, hem sözümün hem davamın arkasındayım' diye yazdı ve şarkıyı paylaştı.

Özetle muhalefete geçmediğini ama 'içeriden eleştiri' yaptığını söylemiş oldu.

Aslında bu şarkıdaki sözler AK Partililerin kendi aralarında fısıltıyla birbirlerine sıklıkla söyledikleri şeyler. Fakat böyle uluorta söylenmesi hoş karşılanır mı? Bu şarkıdan dolayı Işılak’ın üstü çizilir mi? Hain damgası yer mi?

Merak edip Cumhurbaşkanı’nın yakın çevresini yokladım. 'Dinlese ne düşünür? Işılak’a kızar mı?' diye sordum.

'Cumhurbaşkanı böyle durumlarda eleştiriden ziyade söyleyenin son tahlilde karşıt bir pozisyon alıp almadığına dikkat ediyor. Mesela Bülent Arınç da çok eleştirdi ama şu an istişare kurulu üyesi çünkü açıkça karşı kampa geçmedi. Işılak’ın da ne söylediğine değil, nereden konuştuğuna, nerede durduğuna bakar ve pek kızmaz' dediler.

Kısacası aynı sözleri Uğur Işılak değil de mahalleden ayrılmış ya da ayrılma yolunda biri söylese tepki başka olurdu.

Muhtemelen o da bunu bildiği için Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak tarafını belli etmek istedi."