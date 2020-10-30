Kayıt
15:27 30 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Andrey Karlov

    Karlov suikastı davasında ara karar

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103840/17/1038401779_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_1a22c746c7cdaece251f1f18682d184a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010301043122675-karlov-suikasti-davasinda-ara-karar/

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın duruşması görüldü.

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel ve Şahin Söğüt ile tutuksuz yargılanan sanıklardan 10'u ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

    Esas hakkında savunma yapan sanık Ahmet Kılınçarslan, suikast ile ilgisinin bulunmadığını ve örgüt üyesi olmadığını savundu. Yaklaşık 4 yıldır tutuklu olduğunu bildiren Kılınçarslan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

    Sanık Salih Yılmaz ise savunmasında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Söz konusu suçlamanın 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen hafıza kartındaki bilgiler doğrultusunda kendisine yöneltildiğini belirten Yılmaz, iddiaların doğruyu yansıtmadığını, somut bir delilin bulunmadığını öne sürdü.

    Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen telefon hattının kendisi adına açılmış olduğunu ancak baz kayıtları incelendiğinde hattın Muğla'da kullanıldığının anlaşıldığını aktaran Yılmaz, programı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

    Yılmaz, Bank Asya'daki hesabının da maaş hesabı olduğunu ve örgüt talimatıyla para yatırmadığını ileri sürerek suçsuz olduğunu savundu. Suikastçi Altıntaş'ın örgütteki 'abisi' olduğu iddia edilen sanık Şahin Söğüt ise Altıntaş ile en ufak bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

    Bazı sanıklar ise esas hakkında savunma yapmak için süre verilmesini talep etti.

    Sanıklar ile avukatlarının tahliye ve diğer taleplerinin alınmasından sonra mahkeme heyeti ara kararları açıkladı. Heyet, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, mevcut hallerinin devamına hükmetti. Esas hakkında savunma için süre talebinde bulunan sanıklara gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, tutuksuz sanıklardan bazıları hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının da hafifletilmesine karar verdi.

    Aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, davayı 20 Kasım'a erteledi.

    Etiketler:
    Dava, Mevlüt Mert Altıntaş, Suikast, Rusya, Andrey Karlov
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada amatörler arasında Yılın Derin Perspektif Fotoğrafçısı Ödülüne layık görülen Türk fotoğrafçı F. Dilek Uyar'ın In Epicenter of Covid 19 (Kovid-19'un Merkez Üssünde) isimli çalışması
    2020 Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
    Karikatür
    ABD rekor sayıda az sığınmacı alacak
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet