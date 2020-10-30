Peskov: Aşırıcılık fikri hiçbir dinle bağlantılı olamaz

Bugünkü basın toplantısında Peskov'a Moskova'da Müslüman din adamlarının, gençleri radikal fikirlerin başarısızlığına ikna edebilmesi için yeterli cami olup olmadığı yönündeki görüşler soruldu.

Peskov, "Hiçbir din aşırıcılık fikrini kabul etmez, dinler bu fikri kesinlikle reddeder ve aşırıcılığın hiçbir dinle ilgisi olamaz. Aşırıcılığı herhangi bir dinle kamufle etme çabalarını net şekilde anlamalı ve bunların bilincinde olmalıyız. Cami konusuna gelirsek, bu konuda yorumdan kaçınıyorum. Bununla ilgili bir bilgim yok. Moskova'da kaç cami olduğuna ve kaç Müslüman yaşadığına, camilerle ilgili sorun olup olmadığına bakmalıyız. Bu başkent yönetiminin yetkisine giren bir konu" dedi.

Daha önce Moskova Müftülüğü, kentteki cami sayısının fazla olmasının radikal eğilimli kişilerin sayısını azaltacağını belirterek "Biz yer kiralıyoruz, devlet örneğin Moskova'da bize inananlara doğru davranmaları gerektiğini anlatacağımız camiler için yer vermiyor" açıklaması yapmıştı.