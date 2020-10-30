İzmir'de deprem: 12 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı en az 607

İzmir'de Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde 12 kişi hayatını kaybetti, en az 607 kişi yaralandı. Çok sayıda binanın yıkılmasına neden olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

Ege Bölgesi, bugün art arda depremlerle sarsıldı. İlk deprem bugün, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 6.6 açıklanan depremde ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, en az 607 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Bu deprem nedeniyle İzmir'de çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Akşam saatlerinde ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi sarsıldı. Buradaki sarsıntının büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı ve çevre illerde de hissedildi.

Ege Bölgesi'nde yaşanan gelişmeler dakika dakika şöyle:

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 2 kişi kurtarıldı

- 23:02: Bayraklı ilçesi 258 Sokak ve 1593 Sokak'taki binaların enkazından iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener İzmir'e gidiyor

- 23:01: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 12.00'de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise saat 14.00'te deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'de olacak.

ABD: Depremden zarar gören Türkiye ve Yunanistan'a yardım etmeye hazırız

- 22: 47: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü depremden sonra dualarımız Türkiye ve Yunanistan halklarıyla. Her iki ülkenin de ihtiyaç anında birbirlerine yardım etmek için farklılıklarını bir kenara bıraktığını görmek harika. ABD de yardım etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

'Seni alacağız, merak etme tamam mı?'

- 22:40: Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerini ve araçlarını taşıyan 6’ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti" denildi.

İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerini ve araçlarını taşıyan 6’ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.https://t.co/Cmp1NPgsJM pic.twitter.com/ZtoKzdlxhN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020

- 22:21: Arama kurtarma çalışmalarında çalışan bir vatandaş ile enkaz altında kalan bir çocuğun konuşmaları kameralara yansıdı. Arama kurtarma çalışanının, çocuğa "Matkap seslerini duyuyorsun zaten, senin için çalışıyoruz bütün ekip. Çıkaracağız. Seni alacağız, merak etme tamam mı?" dediği duyuldu.

'Matkap seslerini duyuyorsun zaten, senin için çalışıyoruz bütün ekip. Çıkaracağız. Seni alacağız, merak etme tamam mı?'https://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/tGFNsnK6Qj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

- 22:10: AFAD, yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, 177 artçı sarsıntı olduğu da kaydedildi.

Somalı madenciler arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için İzmir'de

- 21:47: Bağımsız Maden İş Sendikası, Somalı madencilerin İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına yardım etmeye gittiğini duyurdu. Sendikanın açıklamasında "El birliğiyle bu zor günleri birlikte aşacağız. İzmir İtfaiyesi ile koordineli bir biçimde arama kurtarma çalışmalarına katılan Somalı madenci ekibimiz enkaz altındakilerine ulaşmaya çalışıyor" dendi.

El birliğiyle bu zor günleri birlikte aşacağız|



İzmir İtfaiyesi ile koordineli bir biçimde arama kurtarma çalışmalarına katılan Somalı madenci ekibimiz enkaz altındakilerine ulaşmaya çalışıyor.#deprem#izmirdeprem#MadenciyleYürü pic.twitter.com/Akpfy3o5Ui — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 30, 2020

- 21:40: AFAD, 144 artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.

'Buse köpeği gördü'

- 21:30: Enkaz altında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle konuşan ve "Siz köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım" diyen Buse'nin durumuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Buse'nin köpeği gördüğünü söylediği anlar kameraya yansıdı.

- 21:16: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza infaz kurumlarında ölü ya da yaralı bilgisinin intikal etmediğini, can kaybı olmadığını, tüm adli hizmetlerin sürdürüldüğünü, ortak acıyı, ortak kederi, ortak dualarla ve el birliğiyle atlatmayı istediklerini sözlerine ekledi.



- 21:12: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hasarlı evlere girilmemesi çağrısını yineleyerek "İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımız için artı olacaktır" dedi. Pakdemirli, hasarlı bölgelerde ses çıkarılmamasını istedi.

'Hasarlı binalara girmeyin'

- 21:00: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaralı sayısının 522'ye yükseldiğini açıkladı. 17 enkazda çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri gerektiğini söyledi.

- 20:57: AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Zamana karşı bir yarış var. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Umarım kayıplarımızın sayısı daha fazla artmaz. Enkaz altındaki hemşehrilerimizi umarım sağ salim kurtarırız" dedi.

- 20:55: Bayraklı ilçesi 258 Sokak'taki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü: 6 hesap tespit edildi

- 20:52: Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem üzerinden İzmir halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildi.



Ayrıntılı bilgi için; https://t.co/61j0OkIKFK pic.twitter.com/xoh7T58V6p — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 30, 2020

- 20:41: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kişisel Twitter hesabında "Yaşadığımız deprem nedeniyle sağlık sorunu olan, yakınına ulaşamayan ya da afet kaynaklı farklı sıkıntıları olan yurttaşlarımız bize @izmirhim 'in 444 40 35 ve 185 numaralı hatlarından ulaşabilirler" paylaşımında bulundu.

Yaşadığımız deprem nedeniyle sağlık sorunu olan, yakınına ulasamayan ya da afet kaynaklı farklı sıkıntıları olan yurttaşlarımız bize @izmirhim 'in

444 40 35 ve 185 numaralı hatlarından ulaşabilirler. pic.twitter.com/acYgdWdBVK — Tunç Soyer (@tuncsoyer) October 30, 2020

Erdoğan: 5 kişi ameliyatta, 8 kişi yoğun bakımda

- 20:21: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı sayısının 438'e yükseldiğini duyurdu. Beş kişinin ameliyatta, sekiz kişinin de yoğun bakımda olduğunu duyuran Erdoğan, "Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik" dedi. Erdoğan, yardım teklif eden devlet liderlerine teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bu arada Katar Devlet Başkanı aramış. 'Herhangi bir destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız' dediler, kendilerine teşekkür ettik. Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis de yine aynı şekilde aradılar, zira bu depremden Yunanistan da etkilendi. Görüşmeyi yaptığımız anda onlarda herhangi bir sorun söz konusu değildi. Sağ olsunlar onlar da 'Herhangi bir yardıma ihtiyaç varsa hazırız' dediler. Biz de 'Şu anda böyle bir ihtiyaç yok, bize düşen bir şey varsa biz de Yunanistan'ın yanındayız' dedik. İlham Aliyev kardeşimiz aradı. 'Her türlü imkanımızla yanınızdayız' dediler. Onlara da şükranlarımızı bildirdik."

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü: Dört hastanenin tahliye edildiği iddiası gerçek değil

- 20:05: BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk'e açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını yalanladı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü: Dört hastanenin tahliye edildiği iddiaları gerçek değil. Sadece Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’nin ana binasında kolonlarda meydana gelen hasar nedeniyle sadece ana bina boşaltıldı ama oradaki hastalar Kadın Doğum binasına taşındıhttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/T5opjPQMWb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

​Müdürlüğün açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Dört hastanenin tahliye edildiği iddiaları gerçek değil. Sadece Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ana binasında kolonlarda meydana gelen hasar nedeniyle sadece ana bina boşaltıldı ama oradaki hastalar ek bina olan Kadın Doğum binasına taşındı. Onun dışında hiçbir kamu hastanesinde herhangi bir tahliye söz konusu değil.”

- 19:49: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 419 olarak bildirildi.

Soylu: Lütfen yolları müdahale ekiplerimize bırakın

- 19:40: Deprem nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yoğunluk meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" çağrısını yaptı.

İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.



Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.



Tek ihtiyacımız YOL



Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020

- 19:31: AFAD, depremde yaralananların sayısının 321'e yükseldiğini duyurdu.

'Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım'

- 19:30: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonda enkaz altında kalan ve "Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım" diyen bir kız çocuğuna "Köpekleri salacağız, sen de kedi sesi çıkartacaksın. Moralimizi böyle yüksek tutacağız. Biraz sabret" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, enkaz altında 'Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım' diyen Buse'yle konuştu: Moralimizi yüksek tutacağız. Biraz sabrethttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/oilKVzVySV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

- 19:23: İhlas Haber Ajansı (İHA), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan bilgilendirmeyi paylaştı. Bilgilendirme notunda "Yayıncılarımızın bir depremzede hassasiyetiyle davranmalarını ve sorumlu habercilik ilkesini göz ardı etmemelerini önemle rica ediyoruz. Güçlü devletimiz ilgili tüm organlarıyla yaraları sarmak için seferberdir. Anlık gelişmeleri olayların sıcaklığıyla ekranlara yansıtırken halkımızda olumsuz etki edebilecek bir tutumla değil tam tersine panik havasından uzak bir şekilde vatandaşlarımıza güven veren bir üslupla aktarmanın son derece ehemmiyet arz ettiğini hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kandilli Rasathanesi: Önümüzdeki günler Ege Bölgesi için hareketli geçecektir

- 19:15: Kandilli Rasathanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kafa Radyo'da depreme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Özener, "Önümüzdeki günler Ege Bölgesi için hareketli geçecektir. 5.8, 5.9'a varan artçılar beklenebilir" bilgisini verdi.

- 19:14: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı'da yaşayan vatandaşlara evlere girmeme çağrısı yaptı. Soyer, "Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen bu akşam hasarlı evlere girmeyin. Bölgeye kumanya, mobil tuvalet ve çadır sevk ediyoruz. Vatandaşlarımız açık alanda geceyi geçirsinler" ifadesini kullandı.

İzmir Belediye Başkanı Soyer: Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen bu akşam hasarlı evlere girmeyin. Bölgeye kumanya, mobil tuvalet ve çadır sevk ediyoruz. Vatandaşlarımız açık alanda geceyi geçirsinlerhttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/073KtcU4BP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

​- 19:11: Türk Kızılay, İzmir açıklarında meydana gelen depremin ardından kan ihtiyacına yönelik stokun hazır bekletildiğini duyurdu.

- 19:00: İzmir Valiliği, şehre giriş çıkışların kapatıldığını duyurdu.

- 18:50: İzmir Otelciler Odası üyelerinin depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunduğu duyuruldu.

Önemli! #izmir de sokakta kalan vatandaşlar için İzmir Otelciler Odası’ndan ücretsiz konaklama imkanı sunmuş pic.twitter.com/2w3rRCoLUg — Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) October 30, 2020

- 18:48: AFAD, İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 257'ye yükseldiğini duyurdu.

İmamoğlu: Geçmiş olsun İzmir, İstanbul yanınızda

- 18:42: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, arama kurtarma konusunda uzman 150 personel ve 21 aracın İzmir'e doğru yola çıktığını duyurdu. İmamoğlu, "Geçmiş olsun İzmir, İstanbul yanınızda" dedi.

Arama kurtarma konusunda uzman 150 personelimiz ve 21 aracımız İzmir’de deprem sonrasındaki kurtarma faaliyetlerine katılmak için yola çıktı. Geçmiş olsun İzmir, İstanbul yanınızda. pic.twitter.com/X9vq5S1ITR — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 30, 2020

- 18:34: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tekerlekli sandalyedeki kadın, denizin yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybetti

- 18:21: Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, Habertürk'te yaptığı açıklamada tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Keleş, şunları kaydetti:

“Bizim mahallede teyzemiz, elinde büyüdük sayılır. Tekerlekli sandalyedeydi. Deprem olunca evden tekerli sandalyeyle çıkardılar. O an deniz geldi, herkes panik içerisindeydi, onun da tekerlekli sandalyesi devrildi. Koşturduk, kaldırdık, kurtardık ama su yutunca kurtaramadık. Tsunami oldu, herkes can derdinde, bir boy deniz oldu. Onu sonradan bulduk kaldırdık ama kurtaramadık."

- 18:14: Milli Savunma Bakanlığı, deprem sonrası inceleme yaptıklarını belirterek "Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" açıklamasında bulundu.

- 18:08: 17 yaşındaki Umut adlı genç enkazdan kurtarıldı. Annesi, Umut'a "Anneciğim ben buradayım. Oğlum, buradayım ben" diye seslendi.

İzmir'de Umut adlı çocuk enkazdan kurtarıldı. Annesi 'Anneciğim ben buradayım. Oğlum, buradayım ben' diye seslendihttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/fARRA4gv1v — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

- 18:04: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı 202 olarak açıklandı.

Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlarımız, camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler

- 17:48: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kişisel Twitter hesabında "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasında bulundu.

İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler. #deprem — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 30, 2020

- 17:39: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında bir mesaj paylaştı. "Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız İzmirimiz için" diyen Altun, şöyle devam etti:

"Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir. Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır. Birliğimiz daim olsun."

Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız İzmirimiz için.

Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir.

Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır.

Birliğimiz daim olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 30, 2020

© DHA İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem , 12 bina enkazından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yaralı sayısının 152 olarak belirlendiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü: İzmir halkına yönelik aşağılayıcı mesaj paylaşanlarla ilgili çalışma başlatıldı

- 17:21 Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak çalışma başlattıklarını belirtti. Açıklamada "Depremin ardından sosyal medyada İzmir halkına yönelik aşağılayıcı mesaj paylaşanlarla ilgili çalışma başlatıldı" dendi.

- 17:09 İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu an için kan ihtiyacının bulunmadığını söyledi. Tüm binalara ulaştıklarını kaydeden Köşger, "Benim isteğim vatandaşlardan sakin olması ve trafiğe çıkmaması. Şu an trafiği açmaya çalışıyoruz. Herkes boş bir alanda beklesin. Bizim açıklamalarımızı takip etsinler. İşin ehli olmayanlar binaların üstüne çıkmasın" çağrısında bulundu.

Seferihisar deprem sonrası sular altında kaldıhttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/9ryOcaT8SK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

​Köşger, açıklamalarının devamında "İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var", "1'i boğularak 4 can kaybı var" bilgilerini verdi.

'30-40 km'lik fay hattı kırıldı'

- 17:04: Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener depreme ilişkin olarak açıklama yaptı. Depremin büyüklüğünü 6.9 olarak açıklayan Özener, 30-40 km'lik fay hattının kırıldığını söyledi. Özener, "21 artçı deprem meydana geldi, artçılar 15 gün sürebilir" dedi.

- 17:00: Ege Üniversitesi tarafından "Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır" açıklaması yapıldı.

Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur. — Ege Üniversitesi (@UniversiteEge) October 30, 2020

- ​16:55: AFAD, depreme ilişkin ilk açıklamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 120 kişinin yaralandığını ifade etti.