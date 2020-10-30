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    İzmir'de deprem: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı en az 202

    © DHA
    Türkiye
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    İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti. En az 202 kişinin yaralandığı duyuruldu.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 202 kişinin yaralandığını açıkladı.

    Depremde çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Depremde yaşanan gelişmeler dakika dakika şöyle:

    - 18:21- Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Keleş, şunları kaydetti:

    “Bizim mahallede teyzemiz, elinde büyüdük sayılır. Tekerlekli sandalyedeydi. Deprem olunca evden tekerli sandalyeyle çıkardılar. O an deniz geldi, herkes panik içerisindeydi, onun da tekerlekli sandalyesi devrildi. Koşturduk, kaldırdık, kurtardık ama su yutunca kurtaramadık. Tsunami oldu, herkes can derdinde, bir boy deniz oldu. Onu sonradan bulduk kaldırdık ama kurtaramadık.

    İki tane oğlum onu kurtardı sudan. Biz kurtardıktan sonra bir müddet nefes alıyordu, ambulansı aradık ama gelemedi, nasıl gelsin ambulans, her taraf deniz içinde. Kollarımızda öldü. Ambulans gelemedi, denizin içinde kaldık. Suyun gelmesi ve geri çekilmesi neredeyse yarım saat sürdü. Başka suya kapılan da oldu ama ölmedi. Hala su çekiliyor, geri geliyor.”

    - 18:14: Milli Savunma Bakanlığı, deprem sonrası inceleme yaptıklarını belirterek "Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" açıklamasında bulundu.

    - 18:08: 17 yaşındaki Umut adlı genç enkazdan kurtarıldı. Annesi, Umut'a "Anneciğim ben buradayım. Oğlum, buradayım ben" diye seslendi.

    - 18:04: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı 202 olarak açıklandı.

    - 17:48: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kişisel Twitter hesabında "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasında bulundu.

    - 17:39: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında bir mesaj paylaştı. "Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız İzmirimiz için" diyen Altun, şöyle devam etti:

    "Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir. Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır. Birliğimiz daim olsun."

    © DHA
    İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem
    - 17:28 - AFAD, 12 bina enkazından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yaralı sayısının 152 olarak belirlendiğini duyurdu.

    - 17:21 Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak çalışma başlattıklarını belirtti. Açıklamada "Depremin ardından sosyal medyada İzmir halkına yönelik aşağılayıcı mesaj paylaşanlarla ilgili çalışma başlatıldı" dendi.

    - 17:09 İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu an için kan ihtiyacının bulunmadığını söyledi. Tüm binalara ulaştıklarını kaydeden Köşger, "Benim isteğim vatandaşlardan sakin olması ve trafiğe çıkmaması. Şu an trafiği açmaya çalışıyoruz. Herkes boş bir alanda beklesin. Bizim açıklamalarımızı takip etsinler. İşin ehli olmayanlar binaların üstüne çıkmasın" çağrısında bulundu. 

    ​Köşger, açıklamalarının devamında "İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var", "1'i boğularak 4 can kaybı var" bilgilerini verdi.

    '30-40 km'lik fay hattı kırıldı'

    - 17:04: Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener depreme ilişkin olarak açıklama yaptı. Depremin büyüklüğünü 6.9 olarak açıklayan Özener, 30-40 km'lik fay hattının kırıldığını söyledi. Özener, "21 artçı deprem meydana geldi, artçılar 15 gün sürebilir" dedi.

    - 17:00: Ege Üniversitesi tarafından "Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır" açıklaması yapıldı.

    - ​16:55: AFAD, depreme ilişkin ilk açıklamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 120 kişinin yaralandığını ifade etti.

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