İzmir'de deprem: 12 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı en az 419

Ege Bölgesi bugün depremlerle sarsıldı. İzmir'de Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde 12 kişi hayatını kaybetti, en az 419 kişi yaralandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü de 5.1 olarak açıklandı.

Ege Bölgesi, bugün art arda depremlerle sarsıldı. İlk deprem bugün, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) büyüklüğünü 6.6 açıkladığı depremde ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 419 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bu deprem nedeniyle İzmir'de çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Akşam saatlerinde ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi sarsıldı. Buradaki depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Ege Bölgesi'nde yaşanan gelişmeler dakika dakika şöyle:

- 19:49: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 419 olarak bildirildi.

- 19:40: Deprem nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yoğunluk meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" çağrısını yaptı.

İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.



Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.



Tek ihtiyacımız YOL



Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020

- 19:31: AFAD, depremde yaralananların sayısının 321'e yükseldiğini duyurdu.

- 19:30: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonda enkaz altında kalan ve "Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım" diyen bir kız çocuğuna "Köpekleri salacağız, sen de kedi sesi çıkartacaksın. Moralimizi böyle yüksek tutacağız. Biraz sabret" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, enkaz altında 'Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım' diyen Buse'yle konuştu: Moralimizi yüksek tutacağız. Biraz sabrethttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/oilKVzVySV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

- 19:23: İhlas Haber Ajansı (İHA), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan bilgilendirmeyi paylaştı. Bilgilendirme notunda "Yayıncılarımızın bir depremzede hassasiyetiyle davranmalarını ve sorumlu habercilik ilkesini göz ardı etmemelerini önemle rica ediyoruz. Güçlü devletimiz ilgili tüm organlarıyla yaraları sarmak için seferberdir. Anlık gelişmeleri olayların sıcaklığıyla ekranlara yansıtırken halkımızda olumsuz etki edebilecek bir tutumla değil tam tersine panik havasından uzak bir şekilde vatandaşlarımıza güven veren bir üslupla aktarmanın son derece ehemmiyet arz ettiğini hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

- 19:15: Kandilli Rasathanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kafa Radyo'da depreme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Özener, "Önümüzdeki günler Ege Bölgesi için hareketli geçecektir. 5.8, 5.9'a varan artçılar beklenebilir" bilgisini verdi.

- 19:14: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı'da yaşayan vatandaşlara evlere girmeme çağrısı yaptı. Soyer, "Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen bu akşam hasarlı evlere girmeyin. Bölgeye kumanya, mobil tuvalet ve çadır sevk ediyoruz. Vatandaşlarımız açık alanda geceyi geçirsinler" ifadesini kullandı.

İzmir Belediye Başkanı Soyer: Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen bu akşam hasarlı evlere girmeyin. Bölgeye kumanya, mobil tuvalet ve çadır sevk ediyoruz. Vatandaşlarımız açık alanda geceyi geçirsinlerhttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/073KtcU4BP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

​- 19:11: Türk Kızılay, İzmir açıklarında meydana gelen depremin ardından kan ihtiyacına yönelik stokun hazır bekletildiğini duyurdu.

- 19:00: İzmir Valiliği, şehre giriş çıkışların kapatıldığını duyurdu.

- 18:48: AFAD, İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 257'ye yükseldiğini duyurdu.

- 18:42: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, arama kurtarma konusunda uzman 150 personel ve 21 aracın İzmir'e doğru yola çıktığını duyurdu. İmamoğlu, "Geçmiş olsun İzmir, İstanbul yanınızda" dedi.

Arama kurtarma konusunda uzman 150 personelimiz ve 21 aracımız İzmir’de deprem sonrasındaki kurtarma faaliyetlerine katılmak için yola çıktı. Geçmiş olsun İzmir, İstanbul yanınızda. pic.twitter.com/X9vq5S1ITR — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 30, 2020

- 18:34: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- 18:21: Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, Habertürk'te yaptığı açıklamada tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Keleş, şunları kaydetti:

“Bizim mahallede teyzemiz, elinde büyüdük sayılır. Tekerlekli sandalyedeydi. Deprem olunca evden tekerli sandalyeyle çıkardılar. O an deniz geldi, herkes panik içerisindeydi, onun da tekerlekli sandalyesi devrildi. Koşturduk, kaldırdık, kurtardık ama su yutunca kurtaramadık. Tsunami oldu, herkes can derdinde, bir boy deniz oldu. Onu sonradan bulduk kaldırdık ama kurtaramadık."

- 18:14: Milli Savunma Bakanlığı, deprem sonrası inceleme yaptıklarını belirterek "Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" açıklamasında bulundu.

- 18:08: 17 yaşındaki Umut adlı genç enkazdan kurtarıldı. Annesi, Umut'a "Anneciğim ben buradayım. Oğlum, buradayım ben" diye seslendi.

İzmir'de Umut adlı çocuk enkazdan kurtarıldı. Annesi 'Anneciğim ben buradayım. Oğlum, buradayım ben' diye seslendihttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/fARRA4gv1v — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

- 18:04: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı 202 olarak açıklandı.

- 17:48: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kişisel Twitter hesabında "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasında bulundu.

İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler. #deprem — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 30, 2020

- 17:39: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında bir mesaj paylaştı. "Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız İzmirimiz için" diyen Altun, şöyle devam etti:

"Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir. Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır. Birliğimiz daim olsun."

Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız İzmirimiz için.

Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir.

Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır.

Birliğimiz daim olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 30, 2020

© DHA İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem , 12 bina enkazından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yaralı sayısının 152 olarak belirlendiğini duyurdu.

- 17:21 Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak çalışma başlattıklarını belirtti. Açıklamada "Depremin ardından sosyal medyada İzmir halkına yönelik aşağılayıcı mesaj paylaşanlarla ilgili çalışma başlatıldı" dendi.

- 17:09 İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu an için kan ihtiyacının bulunmadığını söyledi. Tüm binalara ulaştıklarını kaydeden Köşger, "Benim isteğim vatandaşlardan sakin olması ve trafiğe çıkmaması. Şu an trafiği açmaya çalışıyoruz. Herkes boş bir alanda beklesin. Bizim açıklamalarımızı takip etsinler. İşin ehli olmayanlar binaların üstüne çıkmasın" çağrısında bulundu.

Seferihisar deprem sonrası sular altında kaldıhttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/9ryOcaT8SK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

​Köşger, açıklamalarının devamında "İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var", "1'i boğularak 4 can kaybı var" bilgilerini verdi.

'30-40 km'lik fay hattı kırıldı'

- 17:04: Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener depreme ilişkin olarak açıklama yaptı. Depremin büyüklüğünü 6.9 olarak açıklayan Özener, 30-40 km'lik fay hattının kırıldığını söyledi. Özener, "21 artçı deprem meydana geldi, artçılar 15 gün sürebilir" dedi.

- 17:00: Ege Üniversitesi tarafından "Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır" açıklaması yapıldı.

Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur. — Ege Üniversitesi (@UniversiteEge) October 30, 2020

- ​16:55: AFAD, depreme ilişkin ilk açıklamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 120 kişinin yaralandığını ifade etti.