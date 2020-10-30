İzmir'de deprem: 24 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 804

İzmir'de Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde 24 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi yaralandı. Çok sayıda binanın yıkılmasına neden olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

Ege Bölgesi, bugün art arda depremlerle sarsıldı. İlk deprem bugün, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 6.6 açıklanan depremde ilk belirlemelere göre 24 kişinin hayatını kaybettiği, 804 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Bu deprem nedeniyle İzmir'de çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Akşam saatlerinde ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi sarsıldı. Buradaki sarsıntının büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı ve çevre illerde de hissedildi.

Ege Bölgesi'nde yaşanan gelişmeler dakika dakika şöyle:

Can kaybı 24'e yükseldi

- 04:07: AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 kişinin depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmaların tamamlandığı, kalan 9 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

'Adli tıp hizmetlerinin kesintisiz şekilde veriliyor'

- 03:15: Adalet Bakanı Gül de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın başlatıldığını. Özellikle şu anda otopsi işlemleri, adli tıp hizmetlerinin kesintisiz şekilde verildiğini belirtti.

'Ulaşım, hastane, enerji, yemek ve barınma sorunu yok'

- 03:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorunun kalmadığını söyledi.

Pakdemirli, "Operatörler baz istasyonlarını kullanarak özellikle göçük altında kalan canlarımızın kullanmış olduğu cep telefonlarının üçgenleme modeliyle de yerlerini tespit konusunda çalışma yürütüyorlar. Tam üç boyutlu olmadı ama özellikle bize ciddi bir rehberlik edeceğini düşündüğümüz bu çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Konuşmuş olduğumuz Buse kızımız kurtuldu. Ailesi de çıktı. Maalesef İnci kızımızı da takip ediyorduk, o henüz çıkmadı ama Buse kızımıza tabii ki sevindik. İnşallah umut bağladığımız herkes göçük altından sağlıklı, diri bir şekilde çıkar" diye konuştu.

'8 binada çalışmalar tamamlandı, 9 binada sürüyor'

- 03: 02: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar devam ediyor.

Hayatını kaybeden vatandaşımız 21 kişi. Yaralılarının 24'ü ağır durumda. Sağlık Bakanlığımız gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı problem, eksiklik, kan eksikliği bulunmamaktadır.

Hasar tespit çalışmalarını kamu binalarından başlattık. Kamu binalarına ilişkin herhangi bir olumsuzluk yok. Bir hastanemizde olumsuzluk yaşandı, oradaki hastalarımızın tamamını diğer hastanelere sevk etmek suretiyle hastanemizi boşalttık. Bunun dışında herhangi bir kamu binasında sorun yaşanmadı.

Arama kurtarma çalışmalarını 3 bin 999 kişi ve 475 araçla sürdürüyoruz. Herhangi bir ekip, ekipman eksiği yaşanmamaktadır. Barınma ihtiyacını gidermek amacıyla AFAD, Kızılay tarafından bölgeye 3 bin çadır sevk edildi. 10 bin yatak, 20 bin battaniye çadırlarımız içinde bölgeye sevk edildi. 56 bin 300 kişilik mobil beslenme üniteleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı sayısı 804'e yükseldi

- 02:50: AFAD, depremde can kaybının 21'e, yaralı sayısının 804'e yükseldiğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri: Can ve mal kayıplarından üzüntü duyuyorum

- 02:17: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen depremden üzüntü duyduğunu belirtti.

Türk ve Yunan halklarına ve hükümetlerine depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Guterres, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Koca: 21 can kaybımız var

- 02:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor" dedi.

Koca, "364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız" bilgisini verdi.

Yaralı sayısı 799'a çıktı

- 01:46: AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

ABD Dışişleri'nden Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı

- 01:40: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Ege Denizi'ndeki depremin İzmir, Sisam ve Sakız Adası'nda yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle taziyelerini sunuyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında bu trajik olay esnasındaki iş birliğinden sevinç duyduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'deki 3 Kasım seçimleri için başkan adayı olan Demokrat Joe Biden da Twitter hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Biden paylaşımında, "Eşim Jill ve ben, bugünkü depremin ardından Yunanistan ve Türkiye'ye dualarımızı gönderiyoruz. Başkalarını kurtarmak için çalışan cesur arama kurtama ekiplerine minnettarız. Ayrıca, birbirini desteklemek için farklılıklarını bir kenara koydukları için Türkiye ve Yunanistan'a minnettarız" diye kaydetti.

Jill and I send our prayers to the people of Greece and Turkey following today’s earthquake. We’re grateful for the brave rescuers saving others, and for the governments of Greece and Turkey putting aside their differences to support each other. — Joe Biden (@JoeBiden) October 30, 2020

- 01:01: Bakan Pakdemirli, "Buse'nin babası kurtarıldı, annesinin ex olabileceğini düşünüyorum. İçeride 2 kişi daha olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Can kaybı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi

- 00:48: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 20'ye, yaralı sayısının 786'ya yükseldiğini açıkladı.

- 00: 37: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı. An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek" dedi.

Dönmez, "Bayraklı'da doğal gaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak" diye ekledi.

- 00:29: 285 Sokak'ta 14 yaşındaki Günay Özışık yaklaşık 9 saat aradan sonra enkaz altından çıkarıldı. Özışık, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise getirilen Günay, yapılan ilk müdahalesinin ardından kapsamlı kontrolünün yapılması için çocuk servisine sevk edildi.

- 00:20: Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9.5 saat sonra kurtarıldı. Pakdemirli, enkaz altındaki Buse'ye ulaşıldığı bilgisini vererek, "Buse'nin sağlık durumu yerinde, hastaneye sevk edildi" dedi.

- 00:11: İzmir'de 283 sokaktaki binanın enkazından Erol Subaş isimli kişi çevredekilerin alkışları arasında çıkarıldı.

Yaralı sayısı 763'e yükseldi

- 00:10: AFAD'dan yapılan açıklamada "İzmir'de 702, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 763 vatandaşımız depremde yaralanmıştır" bilgisi paylaşıldı. AFAD, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının 4 binada tamamlandığını, 13 binada devam ettiğini bildirdi.

'Saat 23:00'e kadar en büyüğü 5.2 olan toplam 157 artçı sarsıntı olmuştur'

- 23: 30: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, yaptığı paylaşımda "Bugün, 30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey arasında aletsel büyüklüğü Mw=6.9 olan çok şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Saat 23:00'e kadar en büyüğü 5.2 olan toplam 157 artçı sarsıntı olmuştur" dedi.

Bugün, 30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey arasında aletsel büyüklüğü Mw=6.9 olan çok şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin derinliği yaklaşık 12 km'dir. Saat 23:00'e kadar en büyüğü 5.2 olan toplam 157 artçı sarsıntı olmuştur. pic.twitter.com/TOQhQdTiLo — Haluk Özener (@HalukOzener) October 30, 2020

- 23:15: AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı.

İzmir'de yıkılan 8 katlı binanın eski ve yeni hali depremin şiddetini ortaya çıkarıyor https://t.co/hQKTgzJYaI pic.twitter.com/66pM8QcemD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

- 23:12: Depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık mahallesi tsunami ile yerler bir oldu. Tsunamide 1 kişi hayatını kaybederken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık mahallesi tsunami ile yerler bir oldu. Tsunamide 1 kişi hayatını kaybederken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi https://t.co/hQKTgzJYaI pic.twitter.com/2lUCO3aNE3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

'16 kişi tespit edildi, 3 şahıs gözaltına alındı'

- 23:03: Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden "İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 16 kişi tespit edildi, 3 şahıs gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 16 kişi tespit edildi, 3 şahıs gözaltına alındı.



Ayrıntılı bilgi için; https://t.co/3ThcmUd78w pic.twitter.com/ZEpckaR4bj — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 30, 2020

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 2 kişi kurtarıldı

- 23:02: Bayraklı ilçesi 258 Sokak ve 1593 Sokak'taki binaların enkazından iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener İzmir'e gidiyor

- 23:01: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 12.00'de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise saat 14.00'te deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'de olacak.

ABD: Depremden zarar gören Türkiye ve Yunanistan'a yardım etmeye hazırız

- 22: 47: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü depremden sonra dualarımız Türkiye ve Yunanistan halklarıyla. Her iki ülkenin de ihtiyaç anında birbirlerine yardım etmek için farklılıklarını bir kenara bıraktığını görmek harika. ABD de yardım etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

'Seni alacağız, merak etme tamam mı?'

- 22:40: Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerini ve araçlarını taşıyan 6’ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti" denildi.

İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerini ve araçlarını taşıyan 6’ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.https://t.co/Cmp1NPgsJM pic.twitter.com/ZtoKzdlxhN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020

- 22:21: Arama kurtarma çalışmalarında çalışan bir vatandaş ile enkaz altında kalan bir çocuğun konuşmaları kameralara yansıdı. Arama kurtarma çalışanının, çocuğa "Matkap seslerini duyuyorsun zaten, senin için çalışıyoruz bütün ekip. Çıkaracağız. Seni alacağız, merak etme tamam mı?" dediği duyuldu.

'Matkap seslerini duyuyorsun zaten, senin için çalışıyoruz bütün ekip. Çıkaracağız. Seni alacağız, merak etme tamam mı?'https://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/tGFNsnK6Qj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

- 22:10: AFAD, yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, 177 artçı sarsıntı olduğu da kaydedildi.

Somalı madenciler arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için İzmir'de

- 21:47: Bağımsız Maden İş Sendikası, Somalı madencilerin İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına yardım etmeye gittiğini duyurdu. Sendikanın açıklamasında "El birliğiyle bu zor günleri birlikte aşacağız. İzmir İtfaiyesi ile koordineli bir biçimde arama kurtarma çalışmalarına katılan Somalı madenci ekibimiz enkaz altındakilerine ulaşmaya çalışıyor" dendi.

El birliğiyle bu zor günleri birlikte aşacağız|



İzmir İtfaiyesi ile koordineli bir biçimde arama kurtarma çalışmalarına katılan Somalı madenci ekibimiz enkaz altındakilerine ulaşmaya çalışıyor.#deprem#izmirdeprem#MadenciyleYürü pic.twitter.com/Akpfy3o5Ui — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 30, 2020

- 21:40: AFAD, 144 artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.

'Buse köpeği gördü'

- 21:30: Enkaz altında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle konuşan ve "Siz köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım" diyen Buse'nin durumuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Buse'nin köpeği gördüğünü söylediği anlar kameraya yansıdı.

- 21:16: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza infaz kurumlarında ölü ya da yaralı bilgisinin intikal etmediğini, can kaybı olmadığını, tüm adli hizmetlerin sürdürüldüğünü, ortak acıyı, ortak kederi, ortak dualarla ve el birliğiyle atlatmayı istediklerini sözlerine ekledi.



- 21:12: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hasarlı evlere girilmemesi çağrısını yineleyerek "Meteoroloji bize bağlı biliyorsunuz, bugün memleketimizin birçok noktasında yağış var, özellikle bir haftaya yakın 5 gün içinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor. Evine girmek istemeyen ve dışarda barınmak zorunda kalan vatandaşlarımıza bu bir artı olacak" dedi. Pakdemirli, hasarlı bölgelerde ses çıkarılmamasını istedi.

Pakdemirli, "Gece beklenen en düşük sıcaklık, bu da binaların altında kalan vatandaşlar için önemli, 8 ila 11 derece arasında" diye ekledi.

Devletimizin tüm birimleriyle #İzmir’de sahadayız. Tüm gayretimiz vatandaşlarımızın enkazdan sağ salim çıkarılmaları için...



Gece boyu bölgede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/gJ4hA6HZxx — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) October 30, 2020

'Hasarlı binalara girmeyin'

- 21:00: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaralı sayısının 522'ye yükseldiğini açıkladı. 17 enkazda çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri gerektiğini söyledi.

- 20:57: AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Zamana karşı bir yarış var. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Umarım kayıplarımızın sayısı daha fazla artmaz. Enkaz altındaki hemşehrilerimizi umarım sağ salim kurtarırız" dedi.

- 20:55: Bayraklı ilçesi 258 Sokak'taki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

- 20:52: İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in eşi ve iki çocuğu, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Depremde İzmir tabip odası genel sekreterinin eşi ve çocuklarını kaybettik. Çok üzgünüz, sabır diliyoruz. — Elif Dagli (@DrElifDagli) October 30, 2020

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in değerli eşi ve iki çocuğunu yitirdiğimizi üzüntü ile öğrendik

Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağolsun.

Depremde yakınlarını kaybeden acılı ailelere başsağlığı ve sabır, yaralananlara iyilik diliyoruz.



Kalbimiz İzmir'le pic.twitter.com/zvXPM0yzbZ — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 30, 2020

Emniyet Genel Müdürlüğü: 6 hesap tespit edildi

- 20:52: Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem üzerinden İzmir halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildi.



Ayrıntılı bilgi için; https://t.co/61j0OkIKFK pic.twitter.com/xoh7T58V6p — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 30, 2020

- 20:41: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kişisel Twitter hesabında "Yaşadığımız deprem nedeniyle sağlık sorunu olan, yakınına ulaşamayan ya da afet kaynaklı farklı sıkıntıları olan yurttaşlarımız bize @izmirhim 'in 444 40 35 ve 185 numaralı hatlarından ulaşabilirler" paylaşımında bulundu.

Yaşadığımız deprem nedeniyle sağlık sorunu olan, yakınına ulasamayan ya da afet kaynaklı farklı sıkıntıları olan yurttaşlarımız bize @izmirhim 'in

444 40 35 ve 185 numaralı hatlarından ulaşabilirler. pic.twitter.com/acYgdWdBVK — Tunç Soyer (@tuncsoyer) October 30, 2020

Erdoğan: 5 kişi ameliyatta, 8 kişi yoğun bakımda

- 20:21: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı sayısının 438'e yükseldiğini duyurdu. Beş kişinin ameliyatta, sekiz kişinin de yoğun bakımda olduğunu duyuran Erdoğan, "Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik" dedi. Erdoğan, yardım teklif eden devlet liderlerine teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bu arada Katar Devlet Başkanı aramış. 'Herhangi bir destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız' dediler, kendilerine teşekkür ettik. Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis de yine aynı şekilde aradılar, zira bu depremden Yunanistan da etkilendi. Görüşmeyi yaptığımız anda onlarda herhangi bir sorun söz konusu değildi. Sağ olsunlar onlar da 'Herhangi bir yardıma ihtiyaç varsa hazırız' dediler. Biz de 'Şu anda böyle bir ihtiyaç yok, bize düşen bir şey varsa biz de Yunanistan'ın yanındayız' dedik. İlham Aliyev kardeşimiz aradı. 'Her türlü imkanımızla yanınızdayız' dediler. Onlara da şükranlarımızı bildirdik."

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü: Dört hastanenin tahliye edildiği iddiası gerçek değil

- 20:05: BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk'e açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını yalanladı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü: Dört hastanenin tahliye edildiği iddiaları gerçek değil. Sadece Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’nin ana binasında kolonlarda meydana gelen hasar nedeniyle sadece ana bina boşaltıldı ama oradaki hastalar Kadın Doğum binasına taşındıhttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/T5opjPQMWb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

​Müdürlüğün açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Dört hastanenin tahliye edildiği iddiaları gerçek değil. Sadece Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ana binasında kolonlarda meydana gelen hasar nedeniyle sadece ana bina boşaltıldı ama oradaki hastalar ek bina olan Kadın Doğum binasına taşındı. Onun dışında hiçbir kamu hastanesinde herhangi bir tahliye söz konusu değil.”

- 19:49: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 419 olarak bildirildi.

Soylu: Lütfen yolları müdahale ekiplerimize bırakın

- 19:40: Deprem nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yoğunluk meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" çağrısını yaptı.

İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.



Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.



Tek ihtiyacımız YOL



Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020

- 19:31: AFAD, depremde yaralananların sayısının 321'e yükseldiğini duyurdu.

'Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım'

- 19:30: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonda enkaz altında kalan ve "Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım" diyen bir kız çocuğuna "Köpekleri salacağız, sen de kedi sesi çıkartacaksın. Moralimizi böyle yüksek tutacağız. Biraz sabret" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, enkaz altında 'Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım' diyen Buse'yle konuştu: Moralimizi yüksek tutacağız. Biraz sabrethttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/oilKVzVySV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

- 19:23: İhlas Haber Ajansı (İHA), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan bilgilendirmeyi paylaştı. Bilgilendirme notunda "Yayıncılarımızın bir depremzede hassasiyetiyle davranmalarını ve sorumlu habercilik ilkesini göz ardı etmemelerini önemle rica ediyoruz. Güçlü devletimiz ilgili tüm organlarıyla yaraları sarmak için seferberdir. Anlık gelişmeleri olayların sıcaklığıyla ekranlara yansıtırken halkımızda olumsuz etki edebilecek bir tutumla değil tam tersine panik havasından uzak bir şekilde vatandaşlarımıza güven veren bir üslupla aktarmanın son derece ehemmiyet arz ettiğini hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kandilli Rasathanesi: Önümüzdeki günler Ege Bölgesi için hareketli geçecektir

- 19:15: Kandilli Rasathanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kafa Radyo'da depreme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Özener, "Önümüzdeki günler Ege Bölgesi için hareketli geçecektir. 5.8, 5.9'a varan artçılar beklenebilir" bilgisini verdi.

- 19:14: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı'da yaşayan vatandaşlara evlere girmeme çağrısı yaptı. Soyer, "Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen bu akşam hasarlı evlere girmeyin. Bölgeye kumanya, mobil tuvalet ve çadır sevk ediyoruz. Vatandaşlarımız açık alanda geceyi geçirsinler" ifadesini kullandı.

İzmir Belediye Başkanı Soyer: Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen bu akşam hasarlı evlere girmeyin. Bölgeye kumanya, mobil tuvalet ve çadır sevk ediyoruz. Vatandaşlarımız açık alanda geceyi geçirsinlerhttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/073KtcU4BP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

​- 19:11: Türk Kızılay, İzmir açıklarında meydana gelen depremin ardından kan ihtiyacına yönelik stokun hazır bekletildiğini duyurdu.

İsrail'den Türkçe dayanışma mesajı

- 19:05: İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın İsrail ordusuna bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermek için hazırlıklara başlanılması talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada, İsrail ordusunun ihtiyaç duyulması halinde yaralıların tedavisi için deprem bölgesine bir sahra hastanesi kurmaya da hazır olduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tel Aviv'in yardım önerisi Türkçe dayanışma mesajıyla aktarıldı.

Paylaşımda, "Bu zor zamanlarda, yardım için güçlü bir el uzatacağız" ifadeleri kullanıldı.

Under the direction of @Israel_MOD, Israel has offered humanitarian aid to Turkey, which would include an IDF delegation following the earthquake that struck Izmir, Turkey.



Bu zor zamanlarda, yardım için güçlü bir el uzatacağız.



🇮🇱🇹🇷 — Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2020

- 19:00: İzmir Valiliği, şehre giriş çıkışların kapatıldığını duyurdu.

- 18:50: İzmir Otelciler Odası üyelerinin depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunduğu duyuruldu.

Önemli! #izmir de sokakta kalan vatandaşlar için İzmir Otelciler Odası’ndan ücretsiz konaklama imkanı sunmuş pic.twitter.com/2w3rRCoLUg — Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) October 30, 2020

- 18:48: AFAD, İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 257'ye yükseldiğini duyurdu.

İmamoğlu: Geçmiş olsun İzmir, İstanbul yanınızda

- 18:42: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, arama kurtarma konusunda uzman 150 personel ve 21 aracın İzmir'e doğru yola çıktığını duyurdu. İmamoğlu, "Geçmiş olsun İzmir, İstanbul yanınızda" dedi.

Arama kurtarma konusunda uzman 150 personelimiz ve 21 aracımız İzmir’de deprem sonrasındaki kurtarma faaliyetlerine katılmak için yola çıktı. Geçmiş olsun İzmir, İstanbul yanınızda. pic.twitter.com/X9vq5S1ITR — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 30, 2020

- 18:34: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tekerlekli sandalyedeki kadın, denizin yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybetti

- 18:21: Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, Habertürk'te yaptığı açıklamada tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Keleş, şunları kaydetti:

“Bizim mahallede teyzemiz, elinde büyüdük sayılır. Tekerlekli sandalyedeydi. Deprem olunca evden tekerli sandalyeyle çıkardılar. O an deniz geldi, herkes panik içerisindeydi, onun da tekerlekli sandalyesi devrildi. Koşturduk, kaldırdık, kurtardık ama su yutunca kurtaramadık. Tsunami oldu, herkes can derdinde, bir boy deniz oldu. Onu sonradan bulduk kaldırdık ama kurtaramadık."

- 18:14: Milli Savunma Bakanlığı, deprem sonrası inceleme yaptıklarını belirterek "Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" açıklamasında bulundu.

- 18:08: 17 yaşındaki Umut adlı genç enkazdan kurtarıldı. Annesi, Umut'a "Anneciğim ben buradayım. Oğlum, buradayım ben" diye seslendi.

İzmir'de Umut adlı çocuk enkazdan kurtarıldı. Annesi 'Anneciğim ben buradayım. Oğlum, buradayım ben' diye seslendihttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/fARRA4gv1v — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

- 18:04: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı 202 olarak açıklandı.

Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlarımız, camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler

- 17:48: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kişisel Twitter hesabında "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasında bulundu.

İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler. #deprem — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 30, 2020

- 17:39: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında bir mesaj paylaştı. "Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız İzmirimiz için" diyen Altun, şöyle devam etti:

"Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir. Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır. Birliğimiz daim olsun."

Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız İzmirimiz için.

Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir.

Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır.

Birliğimiz daim olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 30, 2020

© DHA İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem , 12 bina enkazından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yaralı sayısının 152 olarak belirlendiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü: İzmir halkına yönelik aşağılayıcı mesaj paylaşanlarla ilgili çalışma başlatıldı

- 17:21 Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak çalışma başlattıklarını belirtti. Açıklamada "Depremin ardından sosyal medyada İzmir halkına yönelik aşağılayıcı mesaj paylaşanlarla ilgili çalışma başlatıldı" dendi.

- 17:09 İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu an için kan ihtiyacının bulunmadığını söyledi. Tüm binalara ulaştıklarını kaydeden Köşger, "Benim isteğim vatandaşlardan sakin olması ve trafiğe çıkmaması. Şu an trafiği açmaya çalışıyoruz. Herkes boş bir alanda beklesin. Bizim açıklamalarımızı takip etsinler. İşin ehli olmayanlar binaların üstüne çıkmasın" çağrısında bulundu.

Seferihisar deprem sonrası sular altında kaldıhttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/9ryOcaT8SK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

​Köşger, açıklamalarının devamında "İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var", "1'i boğularak 4 can kaybı var" bilgilerini verdi.

'30-40 km'lik fay hattı kırıldı'

- 17:04: Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener depreme ilişkin olarak açıklama yaptı. Depremin büyüklüğünü 6.9 olarak açıklayan Özener, 30-40 km'lik fay hattının kırıldığını söyledi. Özener, "21 artçı deprem meydana geldi, artçılar 15 gün sürebilir" dedi.

- 17:00: Ege Üniversitesi tarafından "Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır" açıklaması yapıldı.

Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur. — Ege Üniversitesi (@UniversiteEge) October 30, 2020

- ​16:55: AFAD, depreme ilişkin ilk açıklamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 120 kişinin yaralandığını ifade etti.