İzmir'deki deprem toplanma alanları nasıl öğrenilebilir?

Deprem nedeniyle yıkım, can kaybı ve panik yaşayan İzmirliler deprem toplanma alanlarının nereleri olduğunu öğrenme çabasında.
Bunun için e-devlet üzerinden şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" sayfasına giderek il, ilçe ve mahalle adını yazarak bulunduğunuz bölgedeki deprem toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.
DEPREM TOPLANMA ALANINI BURADAN SORGULAYABİLİRSİNİZ
Aynı zamanda bazı sosyal medya hesaplarında toplanma alanları listesi doğrudan yayımlandı.
#İzmir toplanma alanları, retweetleyerek duyulmasını sağlayabilirsiniz 🙏🏼 #Deprem pic.twitter.com/ZiWVJC9f6x— Sosyal Farkındalık (@sosyalfarktr) October 30, 2020
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