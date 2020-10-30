İzmir'deki deprem toplanma alanları nasıl öğrenilebilir?

6.6 büyüklüğünde depremin vurduğu İzmir'de deprem toplanma alanları nerede ve deprem toplanma alanları nasıl öğrenilir?

Deprem nedeniyle yıkım, can kaybı ve panik yaşayan İzmirliler deprem toplanma alanlarının nereleri olduğunu öğrenme çabasında.

Bunun için e-devlet üzerinden şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" sayfasına giderek il, ilçe ve mahalle adını yazarak bulunduğunuz bölgedeki deprem toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.

DEPREM TOPLANMA ALANINI BURADAN SORGULAYABİLİRSİNİZ

Aynı zamanda bazı sosyal medya hesaplarında toplanma alanları listesi doğrudan yayımlandı.

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