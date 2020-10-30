Rasim Ozan Kütahyalı'dan İzmir için "afet yasası" çıkışı

Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Twitter hesabından İzmir için "afet yasası" çağrısında bulundu. Kütahyalı, "Bu gece Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir’de 2000 öncesinde yapılmış tüm ama tüm binaların yıkılma hakkının merkezi idareye verildiği ilan edilebilir. Bu bir afet yasasıdır. Çok da doğru olur. İzmir’in acil ihtiyacı böyle bir ihtilal kararnamesidir. Başka çare yok" dedi.

Bu gece Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir’de 2000 öncesinde yapılmış tüm ama tüm binaların yıkılma hakkının merkezi idareye verildiği ilan edilebilir. Bu bir afet yasasıdır. Çok da doğru olur. İzmir’in acil ihtiyacı böyle bir ihtilal kararnamesidir. Başka çare yok@hasandogan pic.twitter.com/ivNqRL44PI — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) October 30, 2020

Kütahyalı, ayrıca 13 Haziran 2017 tarihli yazısını hatırlatarak, "3,5 sene önce bugünleri beklediğimi yazmıştım" dedi.

Memleketim İzmir’de bu büyük deprem aslında sürpriz değil... Herşey göz göre göre geldi... Ben 3.5 sene önce 13 Haziran 2017’de bugünleri beklediğimi yazmıştım. Lütfen yazımın son paragrafını okuyun... Göğsüm kararıyor..@ebasaksengul @hulyahokenek https://t.co/5dwiXxtuWr pic.twitter.com/djtb1VQ5L6 — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) October 30, 2020

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