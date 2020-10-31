Artçı sarsıntılar devam ediyor: İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 31, 2020
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 17.25 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 31.10.2020, 08:31:30 TSİ
Enlem : 37.8701 N
Boylam : 26.8303 E
Derinlik : 7.33 km
Detay : https://t.co/5Vz8h3bqmW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
400'den fazla artçı
İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrasında, 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 400'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.
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