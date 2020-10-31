Bakan Kurum: Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık

Bakanlar, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AFAD İzmir Koordine Merkezinde Bakanlar İzmir depremindeki son durum hakkında açıklama yaptı. İzmir milletvekili eski TBMM başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım da toplantıya katıldı.

Depremin ardından toplam 484 artçı sarsıntı gerçekleştiğini belirten Kurum, "Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmeleri, bu konu önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, "Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır" dedi.

Bakanların açıklamaları şu şekilde:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- 484 artçı sarsıntı meydana geldi

- Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor.

- 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor.

- Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

- Konutları inceleyeceğiz, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapacağız.

- 56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda.

- Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak. Ağır hasarlı binalara ilişkin de taşınma ve kira yardımı yapılacak.

- Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var.

- TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı.

#Canlı: Bakanlar, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulunuyor https://t.co/eaILzjjG1L — AA Canlı (@AACanli) October 31, 2020

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- Devletin burada olduğunu belirtmek isterim. İşler hakikaten olması gerektiği gibi yürüyor. Herkes sahada birbirinden değerli hizmet ediyor. Dün gece sahada şunu gördük acaba vatandaş bekleme uzadıkça acaba ‘bakanlar buradan ayrılır mı?’ diye düşünüyor. Biz buradayız vatandaşlarımızla beraber olacağız olsak da olmasak da çalışmalarda en ufak bir aksama olmaz. Öncelik hala göçük altında kalanlar akabinde de açıkta kalanlar barınma ihtiyacı olanlar. İletişimde ulaşımda güvenlik de herhangi bir eksik kalmadı.

- Biz burada yaraları sarmak için buradayız. Bu büyük bir afet inşallah en yakın zamanda bu yaraları sarıyor olacağız. Çalışmalara devam ediyoruz. Buradayız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

- Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de depremi duyar duymaz tüm ekiplerimizi seferber ettik. Psikososyal destek veremeye de devam edip ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Yine vakıflarımızın acil ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla 5 milyonluk acil yardım ödeneği çıkardık 3 milyon da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneği çıkmış oldu. Tekrar geçmiş olsun diliyorum.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

- Tüm kurumlarımız İzmir’in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir.

- Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

- 1600 abonenin elektriği kesim durumda. Bunların büyük durumu Bayraklı'da. Seferihisar'da 400 civarında vatandaşımızın elektriği kesik.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer:

- 'Binlerce vatandaşımız dışarıda yaşamaya başladı. Yapılacak çok şey var iaşesinden cep telefonu şarjına kadar binlerce ihtiyaç var. İzmir’in yanındayız ve çözmek için canla başla ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bütün İzmir’e tekrar teşekkür ediyorum