İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Yazdıkça yakalanacaksınız

İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız❗️@EmniyetGM birimlerimiz tarafından,

37 paylaşım tespit edildi

25 şahıs için işlem başlatıldı

6 kişi gözaltında.



Mühim olan İnsan olabilmek.