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    izmir- deprem

    İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem: Hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya, yaralı sayısı 831'e yükseldi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İzmir'de Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı. 831 kişi ise yaralandı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Ege Bölgesi, dünden beri art arda depremlerle sarsılıyor. İlk deprem dün, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Büyüklüğü 6.6 olarak açıklanan depremde ilk belirlemelere göre 26 kişinin hayatını kaybettiği, 831 kişinin yaralandığı duyuruldu.

    AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 5.106 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 754 araç görevlendirildiğini duyurdu. 

    Ege Bölgesi'nde bugün yaşanan gelişmeler şöyle:

    - 13.53: Doğanlar Apartmanı enkazından 23 saat sonra biri çocuk 4 kişi çıkarıldı 

    - 13.39: Sağlık Bakanı Koca, can kaybının 26'ya çıktığını duyurdu. Koca, "26 can kaybımız var. 25’i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız" dedi. 

    ​- 13.34: AFAD, deprem sonrasında, 37’si büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. 

    - 12.15: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an Kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah" dedi. 

    .- 12.10: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

    - 11.27: Sosyal medyada İzmir'deki deprem üzerinden bölge halkıyla ilgili nefret suçu içeren paylaşımlar yapan 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ""İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız!" dedi.

    - 11.03: AFAD, depremde yaralananların sayısının 831'e yükseldiğini açıkladı 

    AFAD: SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 831 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.

    - 10.26: İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. 

    - 09.57 : İzmir Bayraklı'da enkazdan bir kişi sağ olarak çıkarıldı.

    ​​- 09.45: AFAD, can kaybının 25'e yükseldiğini açıkladı. 

    AFAD: SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir"

    - 09.39: İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından İzmir depreminde enkaz altında kalan bir kedinin AFAD ekipleri tarafından kurtarılma anını paylaştı.

    ​- 08.31: AFAD, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    17 saat sonra enkaz altındaki 2 kişiye daha ulaşıldı

    - 08.27: Rıza Bey Apartmanı enkazındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki Hülya Özmet, yaralı olarak çıkarıldı. 

    Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor. Son 1,5 saatte Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan'ın ardından Hülya Özmet de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.  

    ​.

    İzmir'de deprem: 25 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 831

    Etiketler:
    Enkaz, ölü sayısı, Ölü, Yaralılar, Yaralı, AFAD, Bayraklı, Deprem, İzmir
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