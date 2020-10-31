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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Van’da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

    Erdoğan: Vesayetçi zihniyetin en çok ihmal etiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010311043126614-cumhurbaskani-erdogan-26-vefatimiz-var-885-yaralimiz-var-15-yogun-bakimda-olan-hastamiz-var/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''26 vefatımız var, 885 yaralımız var, 15 yoğun bakımda olan hastamız var'' açıklamasını yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    -Dün İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah2tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum 26 vefatımız, 885 yaralımız, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir’e ve depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum. Depremin olmasının ardından hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Yardım faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir.

    -Deprem anından itibaren bakanlarımız milletvekillerimiz kurumlarımızla imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk. 

    -İzmir'deki depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza da inşallah yenilerini yapıp teslim edeceğiz.

    -Yüce gönlü hiçbir zaman pas tutmayan Van bugün bir kez daha bizi bağrına bastı. Biz de Van’ın her zaman yanında olduk. Van’a en iyi hizmetleri vermek için çalıştık.

    -AK Parti 7. Olağan Kongresi’nin bu kritik dönemde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Van’ın desteğinin hayati bir önem taşıdığını düşünüyorum. Kuruluşundan bugün teşkilatımıza görev almış tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

    'Türkiye bu süreçte en çok hedefe konan ülke durumundadır'

    -Dünya siyasi ve ekonomik olarak yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Refah ve güvenliklerinin tehdit edildiğini düşünenlerin nasıl faşizm bataklığına savrulduğunu görüyorsunuz. Kendilerini demokrasinin ve özgürlüğün beşiği olarak gösteren batı zihniyetinin karşılaşılan ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini görüyoruz.

    -Türkiye bu süreçte en çok hedefe konan ülke durumundadır. Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir. Dini fanatizmle İslam’a ve Müslümanlara nefret besleyenler artık bu duygularını saklama gereği bile duymuyorlar.

    -Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor.

    -Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı.

    -Şu gerçekleri gayet iyi biliyoruz. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslüman alemini hedef almaktadır. Şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını hedef almaktadır.

    -Bugün bize düşen kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır. Bunu da vakarla, dirayetle, soğukkanlılıkla yapacak asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz.

    'Cevabımızı yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz'

    -Ekonomimizi bir yandan koronavirüs salgının sıkıntılarına bir yandan da yapılan saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. 40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Görülmemiş kredi ve vergi teşviklerini devreye soktuk. İhtiyaca öre yeni teşvik paketleri hazırlayıp uygulamaya alıyoruz. Böyle dönemler aynı zamanda cesur kararlar ile çok büyük atılımların da fırsatlarıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir.

    'Darbecileri milletimizle birlikte tepeledik'

    -Vesayeti milletimizle birlikte tasfiye ettik. Darbecileri milletimizle birlikte tepeledik. Örnek bir Türkiye’yi milletimizle birlikte kurduk. Vesayetçi zihniyetin en çok ihmal etiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır

    -Ülke genelindeki üye kayıt sayımız 11 milyonu geçti. Böyle bir parti yok sadece AK Parti.

    -İl kongresinde görev alacak kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah şu koronavirüs belasından da sıyrıldığımızda meydan mitinglerimizi yeniden bir başka yapmaya başlayacağız.

    Etiketler:
    Deprem, AK Parti, Van, İzmir, Recep Tayyip Erdoğan
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