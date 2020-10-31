Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde konuştu: Merkez ile yerelin el birliği yapması lazım

İzmir'de deprem bölgesinde giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkezi yönetimin de bu konuda yerel yönetimlerin önündeki engelleri kaldırmak lazım. Sürekli merkezi yönetime şunu yapın, engelleri kaldırın diyoruz. Merkez ile yerelin el birliği yapması lazım. Ölen insanlar bizim insanlarımız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir'de basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında bir an önce güçlü bir iletişim bağı kurulması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Merkezi yönetimin de bu konuda yerel yönetimlerin önündeki engelleri kaldırmak lazım. Merkez ile yerelin el birliği yapması lazım. Ölen insanlar bizim insanlarımız. Deprem A Partili, B Partili diye bir ayrım yapmıyor. Merkez ile yerel arasında çok güçlü bir iletişim bağı kurulması gerekiyor" diye konuştu.

​Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Bu deprem gerçeğini madem biliyoruz, bunun önlemlerinin ivedilikle Türkiye genelinde alınmasıdır. Bu konuda gerek parlamentoda gerek parlamento dışında bizim üstümüze düşen görev varsa koşulsuz bu görevi yapmaya hazırız. İzmir acı bir depremle karşılaştı. Hepimizin yüreği ağzımıza geldi. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyükşehir belediye başkanımızın büyük katkısıyla sorunlar aşılmaya çalışılıyor, enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. AFAD'ın ekipleri de jandarma ekipleri de olağanüstü çaba gösteriyor. Ben CHP Genel Başkanı olarak çabaya katkı veren, İzmir'e katkı veren bütün kamu görevlilerine yürekten teşekkür etmeyi de bir görev biliyorum. Ama en büyük katkının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesi olduğunun altını çizmek isterim.

Bütün belediye başkanlarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçtiler. Arzu edilen her türlü yardım kısa süre içinde getirilecektir. İzmir Büyükşehir'in bugüne kadar İzmirlilere verdiği hizmetlerde hiçbir eksiklik olmayacak. Ek kapasiteye ihtiyaç var. Ek kapasiteyi de diğer büyükşehir belediye başkanlarımız sağlayacak.

İnşallah göçük altında kalanların tümü sağ kurtulurlar. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bunu atlatırız, bunu ifade etmek isterim. Ama bundan sonra benzer olaylarla karşılaştığımızda daha güçlü binalara ihtiyacımız var. Kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bürokraside karşılaşılan engeller var. Bu engellerin süratle aşılmasına ihtiyaç var.

Merkezi yönetimin de bu konuda yerel yönetimlerin önündeki engelleri kaldırmak lazım. Sürekli merkezi yönetime şunu yapın, engelleri kaldırın diyoruz. Merkez ile yerelin el birliği yapması lazım. Ölen insanlar bizim insanlarımız. Deprem A Partili, B Partili diye bir ayrım yapmıyor. Merkez ile yerel arasında çok güçlü bir iletişim bağı kurulması gerekiyor.

Soyer: Her dertlerinin çözümcüsü olacağız

Her dertlerinin çözümcüsü olacağız. Bugünden sonrasında da sadece İzmir değil çok değerli çok değerli büyükşehir belediyesi başkanı arkadaşlarımız, onların da büyük katkısıyla İzmirlilerin huzurunu rahatını sağlayacak önemli çalışmalara imza atacağız. Yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir'e büyük geçmiş olsun. Bizim yanımızda olan sayın genel başkanımıza teşekkür ediyorum.