'TRT, elektrik zamlarından 1 milyar TL gelir elde etti'

Sözcü'nün haberine göre TRT, 2019'da elektrik faturalarından 1 milyar TL, bandrol ücretinden 1.8 milyar TL topladı. Elektriğe gelen zamlar sayesinde faturalardan alınan TRT payı 2019'da yüzde 31 arttı. TRT'de çalışan sayısı 7 bine dayandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 Kamu İşletmeleri Raporu'nu yayımladı. Bu rapora göre, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na (TRT) vatandaşın cebinden 1,8 milyar TL bandrol ücreti, 1 milyar TL de enerji payı aktarıldı. Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre TRT, bu dönemde 298,7 milyon TL ilan ve reklam geliri elde etti. Geçen sene bu rakam 264,7 milyon TL’ydi.

Elektriğe gelen yüksek zamlar nedeniyle TRT’nin elektrik faturalarından aldığı TRT payı miktarı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 689,8 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseldi ve rekor kırdı. Elektriğe 2018 ve 2019’u kapsayan iki yılda toplam yüzde 72 oranında zam gelmişti.

Gelirin yüzde 88'i elektrik faturası ve bandrollerden

TRT 2019'da toplamda 3 milyar 170 milyon TL gelir elde ederken, bu gelirin yüzde 88'inini vatandaşlardan toplanan bandrol ücretleri ve elektrik faturalarından tahsil edilen TRT payları oluşturdu.

3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu'na göre, radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan alınan bandrol ücretleri TRT'ye aktarılıyor. Ayrıca, vatandaşlar aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden yüzde 2 oranında TRT payı ödüyor.

Bandrol oranı TV'de yüzde 16, cep telefonunda yüzde 10

Televizyondan radyoya, cep telefonundan ev sinema sistemine, akıllı kol saatinden bilgisayar ve tabletlere kadar çok sayıda cihazdan yüzde 16 ile yüzde 0,01 arasında değişen oranlarda bandrol ücreti alınıyor.

Televizyon, video kameralar ve radyolarda bu oran yüzde 16. Cep telefonlarında yüzde 10, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2.

Yurt dışından getirilen televizyonlar, radyolar, videolar, set üstü medya kutularına 2020 yılı için ek bandrol ücreti düzenlemesi yapılmıştı. Ticari olmayan amaçlarla yurt dışından cep telefonu getirenden 20 euro, bilgisayar getirenden 10 euro bandrol ücreti alınıyor.

Yüksek bandrol ve enerji payı gelirlerinin yanı sıra ödenen kıdem tazminatlarının da bu yıl az olmasıyla TRT'nin 2019'daki net dönem kârı, bir önceki yıla göre 10,6 milyon TL'den 386,1 milyon TL'ye yükseldi.

2018 yılında 1786 kişinin emekliye ayrılması nedeniyle TRT'nin faaliyet giderlerinde kıdem tazminatı kaynaklı yüzde 59'luk artış olmuştu. Bu yıl faaliyet giderinin yüzde 21,3 düşmesi, kârı artırdı.

TRT'de 2019'da satışların maliyeti 1,78 milyar TL, faaliyet giderleri ise 884,19 milyon TL oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin “Sermaye, kârın dağıtımı ve yedek akçe” başlıklı 546'ncı maddesi uyarınca TRT dönem kârını dağıtmayıp bünyesinde bırakıyor.

Personel sayısı 7 bine yükseldi

Rapora göre, TRT'nin 2019 yılındaki personel sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 29,5 artışla 6 bin 868'e yükseldi. Toplam istihdam gideri ise, aynı dönemde yüzde 26,7 düşüşle 808,6 milyon TL oldu. İstihdam giderinin geçen yıl fazla olması, ödenen kıdem tazminatlarından kaynaklanmıştı.