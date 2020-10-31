İzmir depremiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."
Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor@EmniyetGM tarafından,— Muhterem İnce (@muhteremince) October 31, 2020
4️⃣9️⃣ paylaşım tespit edildi,
3️⃣7️⃣ şahıs hakkında işlemler sürüyor, 🔟 gözaltı yapıldı,
2️⃣ kişi tutuklandı
Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz❗️
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