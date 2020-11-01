Burhan Kuzu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre, üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Kovid-19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Koca: Salgın, bizi yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor. pic.twitter.com/kUGhI2Ylua — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Bir süredir Covid tedavisi gören Burhan Kuzu hocayı kaybettik. Kendisine Allah´tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Bir süredir #COVID tedavisi gören Burhan Kuzu hocayı kaybettik.



Kendisine Allah’tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 1, 2020

Burhan Kuzu kimdir?

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Zahide'dir. Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı. Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu. Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı.

2001'de Adalet ve Kalkınma Partisinin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.

22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olan Kuzu, halen AK PARTİ MKYK Üyesiydi.