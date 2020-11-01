Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler

Biz kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece aşamayacağımız süreç yoktur. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları araçları ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ama hep hüsrana uğradılar. Yardım isteyen herkese el uzattık. Biz bu dünyada alan el değil veren el olmak için var olduğumuzu ispatladık.