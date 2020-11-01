Rıza Bey Apartmanı enkazında az sayıda ekiple arama kurtarma çalışması yürütülecek

Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi.

Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de titreşimler olduğu belirlendi.

Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi.

Yapılan incelemelerin ardından, Rıza Bey Apartmanı enkazında, az sayıda ekiple arama kurtarma çalışması yürütülmesi kararlaştırıldı.

30 Ekim'deki depremde ağır hasar gören ve duvarlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edilmişti.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rıza Bey Apartmanı önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Depremin üzerinden 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda faaliyetlerimiz titizlikle devam ediyor.

- Enkaz arama kurtarma faaliyetleri esnasında çalışma yapan arkadaşlarımızın can güvenliklerini de dikkate alıyoruz.

- Artçı depremler devam edecek, hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum.

- Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor.

- (Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması) Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli.

#Canlı: Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rıza Bey apartmanındaki incelemelerden sonra açıklamalarda bulunuyor https://t.co/mB6hyHoMox — AA Canlı (@AACanli) November 1, 2020

​