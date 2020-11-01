Enkaz altından 33 saat sonra çıkarılan 70 yaşındaki depremzede, depremde eşini kaybetti: 'Hanım ile göz göze geldik'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çitim'in sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve bir süre sohbet etti.

Sağlık Bakanı Koca, 70 yaşındaki Çitim'in dün gece enkazdan çıkarıldığı anda ve ambulansta yapılan ilk müdahalesinde yanında bulunmuştu.

Çitim, deprem anını, "Banyonun kapısıyla kendime yer açtım. Ama hanım gitti işte. Eşimi kaybettik. Hanım ile göz göze geldik. O başını çarptı. Bina döndü, ben de arada kaldım. Takdir-i ilahi" diye anlattı.

Enkaz altından 33 saat sonra çıkarılan 70 yaşındaki depremzede, depremde eşini kaybetti: Eşimi kaybettik. Hanım ile göz göze geldik. O başını çarptı. Bina döndü, ben de arada kaldım. Takdir-i ilahihttps://t.co/7xUyDGfrG5 pic.twitter.com/GPllScNmnm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 1, 2020

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