Tunceli'den İzmir'e okul için gitmişti: TEOG birincisi Arda Baran Demir, depremde hayatını kaybetti

TEOG'da birinci olarak İzmir'de özel bir okulda burs kazanan 17 yaşındaki Arda Baran Demir, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybetti.

İzmir'de meydana gelen depremde, Tunceli'de Çemişgezek ilçesinde Sınsor köyünde yaşayan ve TEOG'da derece yaparak İzmir'de özel bir okuldan burs kazanarak okumaya giden Arda Baran Demir de hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalan Arda Baran Demir'in cesedine ulaşıldı.

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik sosyal medya hesabından Arda Baran için yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Teog sınavında 120 sorudan 119 soruyu doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan ve bize büyük bir gurur yaşatan Tunceli Çemişgezek Payamdüzü köyünden 17 yaşındaki Arda Baran Demir, İzmir depreminde ne yazık ki hayatını kaybetti. Hepimizi derin acıya boğan Arda canımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum"

TEOG Sınavında, Türkiye birincisi olan Tunceli-Çemişgezek Payamdüzü Köyünden 17 yaşındaki Arda Baran Demir, İzmir depreminde ne yazık ki hayatını kaybetti.

Hepimizi derin acıya boğan Arda canımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. pic.twitter.com/gk675RztBi — Ali Mustafa Çelik (@alimustafacelik) October 31, 2020

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