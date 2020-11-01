İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere 'müsterih olun' mesajı: Binalarınızı 7/24 polislerimiz bekliyor

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizler müsterih olunuz İzmirli hemşehrimiz. Afet hasarı ya da riski nedeniyle terk ettiğiniz binalarınızı 7/24 polislerimiz bekliyor." ifadesini kullandı.
Bakan Yardımcısı Ersoy, polis ekiplerinin riskli ve hasarlı binalar önünde nöbet tuttuğuna ilişkin fotoğraflar da paylaştı.
Sizler müsterih olunuz İzmirli hemşehrimiz.. Afet hasarı ya da riski nedeniyle terkettiğiniz binalarınızı 7/24 polislerimiz bekliyor..@EmniyetGM #İzmir pic.twitter.com/AR0kaUZhO3— Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) November 1, 2020
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